Горнолыжные курорты во Львовской области в условиях локдауна теряют туристов. В Славском, как и во всей стране, действуют жесткие ограничения, которые отпугнули гостей и ударили по доходам предпринимателей.

Семья из Днепра, например, решила для себя проблему локдауна: поселилась вдали от цивилизации. Больше о зимнем отдыхе в условиях жесткого карантина – в сюжете 24 канала.

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Туристка Марьяна рассказала, что в 2021 году вместе с семьей впервые поселилась в хижине на горе, куда подъехать даже машиной нельзя. Там они сами живут, готовят.

"Так мы выбрали для себя такой отдых в условиях локдауна", – отметила женщина.

Василий, местный житель зарабатывает тем, что подвозит лыжников по крутым склонам к подъемникам. Говорит, что в 2020 году локдаун разогнал его клиентов.

Конечно, отпугнул. Рестораны закрыты, людям в Славском нечего делать. Для катания снега нет,

– сказал мужчина.

Василий также отметил, что очень мало людей живет в городе, ведь многие отказались. Мало кто также ездит на такси.

Рестораны в Славском работают только на вынос

По условиям карантина, все кафе и рестораны на курорте закрыты, внутрь заходить нельзя. Учреждения работают только на вынос или доставку. Посетители могут отсканировать меню по QR-коду, который висит на дверях. К ним выйдет официант и примет заказ.

В ресторанах или кафе берут преимущественно чай или кофе. А вот кто хочет поесть, то с этим дела обстоят сложнее. Люди заказывают блюда в заведении, но вынуждены есть в парке на скамейке, потому что даже уличные столики подпадают под запрет.

Человек 20 минут должен ждать на улице и мерзнуть, пока готовится блюдо. И кофе так же должен пить на улице. Затем этот заказ уже остынет, пока дойдешь домой, поэтому необходимо разогревать,

– объяснила администратор ресторана Ирина Коник.

Поэтому многие туристы питаются самостоятельно. В этом году приобрели популярность отдельные коттеджи.

Турист из Тернополя Александр рассказал, что они сняли коттедж на 3 семьи. Пищу купили в супермаркете, поэтому готовят себе сами, поэтому практически не ходят по заведениям.



Какие ограничения будут действовать в локдаун / Инфографика 24 канала

Отели могут работать и принимать туристов в обычном режиме, единственный запрет касается спа-комплексов и питания.

"Завтраки мы выдаем до 11:00, поскольку разрешили с 6:00 утра. Впрочем в 6 утра ресторан все равно не открывается, а к 11 мы успеваем полностью отдать все завтраки", – отметил администратор отеля Марьян Димицкий.

Туристы отменяют бронь до конца января

Туристов же отпугнули ограничения, и они начали отменять бронирования. Половина отелей и усадеб в январе будут пустыми, а их работники и местный бюджет останутся без прибыли. Хотя в предыдущие годы месяц был самым прибыльным в году.

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"До 6 января было активное бронирование и ограничилось оно 10 января. С 10 января брони начали переносить уже к началу февраля. Людей, все же, пугают те ограничения", – прокомментировала начальница отдела туризма и коммуникации Славского поселкового совета Ольга Безушко.

Также она добавила, что для местного бизнеса это большие потери, поскольку в январе была возможность заработать за целый год.