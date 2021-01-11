Гірськолижні курорти на Львівщині в умовах локдауну втрачають туристів. У Славському, як і в усій країні, діють жорсткі обмеження, які відлякали гостей та вдарили по прибутках підприємців.

Родина з Дніпра, наприклад, вирішила для себе проблему локдауну: оселилася далеко від цивілізації. Більше про зимовий відпочинок в умовах жорсткого карантину – в сюжеті 24 каналу.

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Туристка Мар'яна розповіла, що у 2021 році разом з сім'єю вперше поселилася в хатинці на горі, куди не можна під'їхати навіть машиною можна. Там вони самі живуть, готують.

"Так ми вибрали для себе такий відпочинок в умовах локдауну", – відзначила жінка.

Василь, місцевий мешканець заробляє тим, що підвозить лижників крутими схилами до витягів. Каже, що у 2020 локдаун розігнав його клієнтів.

Звичайно, що відлякав. Ресторани закриті, люди в Славську не мають що робити. Для катання снігу немає,

– зауважив чоловік.

Василь також зазначив, що дуже мало людей проживає в селищі, адже багато повідмовлялися. Мало хто також їздить таксі.

Ресторани у Славському працюють лише на виніс

За умовами карантину, всі кафе та ресторани на курорті зачинені, всередину заходити не можна. Заклади працюють лише на виніс або доставку. Відвідувачі можуть відсканувати меню QR-кодом, який висить на дверях. До них вийде офіціант і прийме замовлення.

У ресторанах чи кафе беруть переважно чай чи каву. А от хто хоче поїсти, то з цим справи складніші. Люди замовляють страви в закладі, але змушені їсти в парку на лавці, бо навіть вуличні столики підпадають під заборону.

Людина 20 хвилин має чекати на вулиці і мерзнути, поки готується страва. І каву так само повинна пити надворі. Потім це замовлення вже охолоне, поки дійдеш додому, тож треба розігрівати,

– пояснила адміністраторка ресторану Ірина Коник.

Тому чимало туристів харчуються самостійно. Цьогоріч набули популярності окремі котеджі.

Турист з Тернополя Олександр розповів, що вони зняли котедж на 3 сім'ї. Їжу купили в супермаркеті, відтак готують собі самі, тому практично не ходять по закладах.



Які обмеження діятимуть в локдаун / Інфографіка 24 каналу

Готелі можуть працювати і приймати туристів у звичному режимі, єдина заборона стосується спа-комплексів та харчування.

"Сніданки ми видаємо до 11 години, оскільки дозволили з 6 години ранку. Втім о 6 ранку ресторан все одно не відкривається, а до 11 ми встигаємо повністю віддати всі сніданки", – зазначив адміністратор готелю Мар'ян Димицький.

Туристи скасовують бронювання до кінця січня

Туристів таки відлякали обмеження, і вони почали скасовувати бронювання. Половина готелів і садиб у січні будуть порожніми, а їхні працівники і місцевий бюджет залишаться без прибутку. Хоча в попередні роки місяць був найприбутковішим у році.

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"До 6 січня було активне бронювання і обмежилося воно 10 січня. З 10 січня броні почали переносити вже на початок лютого. Людей, все ж таки, лякають ті обмеження", – прокоментувала начальниця відділу туризму і комунікації Славської селищної ради Ольга Безушко.

Також вона додала, що для місцевого бізнесу це великі втрати, оскільки в січні була можливість заробити за цілий рік.