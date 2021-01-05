В первые дни 2021года обновился список стран, что являются безопасными для поездок и тех, от посещения которых лучше воздержаться.

2 января МЗ опубликовал новый документ, в котором разделил страны мира на "красную" и "зеленую" зону. Критерий разделения – уровень заболеваемости COVID-19 в Украине и других государствах за последние две недели.

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Страны "красной" зоны

В "красной" зоне оказались 49 стран, в частности, Германия, Чехия, США, Черногория, Молдова, Грузия, Венгрия, Португалия, Турция, Румыния, Кипр и другие государства. Также туда добавились Польша, Италия, Израиль, Монако, Ливан и Колумбия.

Стоит отметить: после возвращения из стран "красного" списка придется загружать приложение "Действуй дома", сдавать ПЦР-тест или проходить двухнедельную самоизоляцию.

Страны "зеленой" зоны

В "зеленую" зону перешли Болгария и Армения. Также в перечне безопасных – популярные зимой туристические страны:

Египет – страна требует отрицательный ПЦР-тест с QR-кодом, действительный до 72 часов до вылета.

Мальдивы – нужна справка с результатами негативного ПЦР-теста, которая будет действительна 96 часов до вылета. По прилету карантин не нужен, но путешествовать между курортными островами не позволено.



Мальдивы / uvidpustku.com

Доминикана – результаты ПЦР-тестов у туристов не спрашивают и на карантин не отправляют.

Танзания, к которой принадлежит остров Занзибар, не требует от туристов ПЦР-тестирование или самоизоляции. Гражданам Украины для посещения Танзании нужна виза, которую можно оформить в аэропорту прибытия за 50 долларов.

Шри-Ланка – необходимый ПЦР-тест за 72 часа до вылета и карантин до 5 дней.

ОАЭ – для поездки необходимо сдать ПЦР-тест в Украине за 96 часов до вылета, а в аэропорту прилета сдать его повторно – бесплатно. Первые сутки придется подождать результата в отеле.

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Оман – перед въездом все приезжие должны зарегистрироваться для прохождения теста ПЦР в аэропорту и загрузить мобильное приложение "Tarassud +".

Полный перечень стран "красной" и "зеленой" зон можно посмотреть здесь.