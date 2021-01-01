Правительство Норвегии вводит требование, по которому все, кто въезжает в страну должны пройти тест на коронавирус.

Норма вступит в силу в субботу, 2 января. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Норвегии.

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Правительство вводит обязательство проводить тестирование на COVID-19 для всех прибывающих в Норвегию со 2 января 2021 года. Тест должен быть проведен как можно скорее и не позднее, чем через один день после прибытия, – говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что тестирование необходимо пройти в аэропорту или на другой пограничной станции, иначе путешественник должен связаться с муниципалитетом, чтобы заказать проведение анализа.

Нас вдвойне беспокоит коронавирус извне. Мы также обеспокоены вспышками новых мутировавших вариантов вируса, которые могут быть заразными, – заявила премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг.

По ее словам, они переживают, что многие граждане вернутся в Норвегию после Рождества из стран с гораздо более высоким уровнем инфицирования, чем у них.

Новые правила не требуют тестирования для детей до 12 лет. Также оно не является обязательным для лиц, выполняющих общественно важные функции, дипломатов и водителей транспортных средств дальнего следования.