Норвегия вводит обязательное тестирование на COVID-19 для всех путешественников: детали
Правительство Норвегии вводит требование, по которому все, кто въезжает в страну должны пройти тест на коронавирус.
Норма вступит в силу в субботу, 2 января. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Норвегии.
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Правительство вводит обязательство проводить тестирование на COVID-19 для всех прибывающих в Норвегию со 2 января 2021 года. Тест должен быть проведен как можно скорее и не позднее, чем через один день после прибытия, – говорится в сообщении.
При этом в ведомстве отметили, что тестирование необходимо пройти в аэропорту или на другой пограничной станции, иначе путешественник должен связаться с муниципалитетом, чтобы заказать проведение анализа.
Нас вдвойне беспокоит коронавирус извне. Мы также обеспокоены вспышками новых мутировавших вариантов вируса, которые могут быть заразными, – заявила премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг.
По ее словам, они переживают, что многие граждане вернутся в Норвегию после Рождества из стран с гораздо более высоким уровнем инфицирования, чем у них.
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