Уряд Норвегії вводить вимогу, за якою всі, хто в'їжджає в країну повинні пройти тест на коронавірус.

Норма набуде чинності в суботу, 2 січня. Про це повідомляє прес-служба Міністерства юстиції Норвегії.

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Уряд вводить зобов'язання проводити тестування на COVID-19 для всіх, хто прибуває у Норвегію з 2 січня 2021 року. Тест має бути проведений якомога швидше і не пізніше, ніж через один день після прибуття, – йдеться в повідомленні.

При цьому, у відомстві зазначили, що тестування необхідно пройти в аеропорту або на іншій прикордонної станції, інакше мандрівник повинен сконтактувати з муніципалітетом, щоб замовити проведення аналізу.

Нас подвійно турбує коронавірус ззовні. Ми також стурбовані спалахами нових мутованих варіантів вірусу, які можуть бути заразними, – заявила прем'єр-міністр Норвегії Ерна Сульберг.

За її словами, вони переживають, що багато громадян повернуться в Норвегію після Різдва з країн з набагато вищим рівнем інфікування, ніж у них.

Нові правила не вимагають тестування для дітей віком до 12 років. Також воно не є обов'язковим для осіб, котрі виконують суспільно важливі функції, дипломатів та водіїв транспортних засобів далекого прямування.