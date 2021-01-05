У перші дні 2021 року оновився список країн, які є безпечними для поїздок і тих, від відвідування яких краще утриматися.

2 січня МОЗ опублікував новий документ, в якому поділив країни світу на "червону" і "зелену" зону. Критерій поділу – рівень захворюваності на COVID-19 в Україні та інших державах за останні два тижні.

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Країни "червоної" зони

У "червоній" зоні виявилися 49 країн, зокрема, Німеччина, Чехія, США, Чорногорія, Молдова, Грузія, Угорщина, Португалія, Туреччина, Румунія, Кіпр та інші держави. Також туди додалися Польща, Італія, Ізраїль, Монако, Ліван і Колумбія.

Варто зазначити: після повернення з країн "червоного" списку доведеться завантажувати додаток "Дій вдома", здавати ПЛР-тест або проходити двотижневу самоізоляцію.

Країни "зеленої" зони

В "зелену" зону перейшли Болгарія і Вірменія. Також у переліку безпечних – популярні взимку туристичні країни:

Єгипет – країна вимагає негативний ПЛР-тест з QR-кодом, дійсний до 72 годин до вильоту.

Мальдіви – потрібна довідка з результатами негативного ПЛР-тесту, яка буде дійсна 96 годин до вильоту. По прильоту карантин не потрібен, але подорожувати між курортними островами не дозволено.



Мальдіви / uvidpustku.com

Домінікана – результати ПЛР-тестів у туристів не питають й на карантин не відправляють.

Танзанія, до якої належить острів Занзібар, не вимагає від туристів ПЛР-тестування чи самоізоляції. Громадянам України для відвідування Танзанії потрібна віза, яку можна оформити в аеропорту прибуття за 50 доларів.

Шрі-Ланка – необхідний ПЛР-тест за 72 години до вильоту і карантин до 5 днів.

ОАЕ – для поїздки необхідно здати ПЛР-тест в Україні за 96 годин до вильоту, а в аеропорту прильоту здати його повторно – безкоштовно. Першу добу доведеться почекати результату в готелі.

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Оман – перед в'їздом всі приїжджі повинні зареєструватися для проходження тесту ПЛР в аеропорту і завантажити мобільний додаток "Tarassud+".

Повний перелік країн "червоної" і "зеленої" зон можна подивитися тут.