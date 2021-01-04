Всупереч закритим кордонам, більшість мандрівників не планують залишатися вдома у 2021 році. Тому експерти озвучили головні туристичні тенденції, які можуть стати найпопулярнішими у туристів.

Японія і Кариби

Коли світ почне відкриватися заново, Японія стане найпопулярнішим напрямком для мандрівників, оскільки влітку тут проходитимуть Олімпійські ігри 2020 року. Про це повідомляє профільне видання travelpulse.com.

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Подорожі до пляжів будуть залишатися популярними в прийдешньому році, оскільки це простий спосіб підтримувати соціальну дистанцію. Одними з популярних напрямків будуть Мексика і Карибський басейн.



Острів Карибського басейну / forumdaily.com

Країни, куди варто їхати у 2021

Раніше експерти National Geographic назвали найкращі країни для подорожей у 2021 році. Їх поділили на такі категорії:

"Сталий розвиток": Великобританія, Греція, Фінляндія, Німеччина та Африка

Великобританія, Греція, Фінляндія, Німеччина та Африка "Природа": Бразилія і Канада

Бразилія і Канада "Сімейна подорож": Чорногорія, Японія, Великобританія, Румунія.

Чорногорія, Японія, Великобританія, Румунія. "Пригоди": Грузія, Аргентина та Туреччина



Відпочинок в Грузії / travel-tours.com.ua

Які країни обиратимуть українці у 2021

Експерти туристичного ринку прогнозують, що Туреччина і Єгипет, як і у 2020 році, залишаться найпопулярнішими серед українських туристів. Річ у тім, що у 2021 році, кордони багатьох країн для українців залишаються закритими у зв'язку з пандемією.

Враховуючи поки закриті кордони з ЄС, Туреччина не втратить колишньої популярності в українців і надалі, – прогнозує Андрій Демура, директор туристичної компанії "Аполло-тур".

Також він говорить, що ця країна може забрати на себе потік туристів, які цікавляться катанням на лижах. Влітку вона вже трохи "відіграла" частину ринку у Єгипту, така тенденція буде і взимку 2021 року. За його словами, у структурі продажів Туреччина займає близько 60% обсягу реалізованих турів. Але фахівець відзначає, що Єгипет також навряд чи втратить популярність серед туристів.



Відпочинок в Туреччині / ukrinform.ua

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з 30 грудня у Туреччині почала діяти вимога про обов'язкові довідки з негативним результатом ПЛР-тесту на коронавірус у всіх пасажирів, які прибувають до країни авіатранспортом.

До теми Туреччина вимагатиме обов'язкові довідки про тестування на COVID-19: відомі терміни