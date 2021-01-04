Вопреки закрытым границам, большинство путешественников не планируют оставаться дома в 2021 году. Поэтому эксперты озвучили главные туристические тенденции, которые могут стать самыми популярными у туристов.

Япония и Карибы

Когда мир начнет открываться заново, Япония станет самым популярным направлением для путешественников, поскольку летом здесь будут проходить Олимпийские игры 2020 года. Об этом сообщает профильное издание travelpulse.com.

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Путешествия к пляжам будут оставаться популярными в будущем году, поскольку это простой способ поддерживать социальную дистанцию. Одними из популярных направлений будут Мексика и Карибский бассейн.



Остров Карибского бассейна / forumdaily.com

Страны, куда стоит ехать в 2021

Ранее эксперты National Geographic назвали лучшие страны для путешествий в 2021 году. Их разделили на следующие категории:

"Устойчивое развитие": Великобритания, Греция, Финляндия, Германия и Африка

Великобритания, Греция, Финляндия, Германия и Африка "Природа": Бразилия и Канада

Бразилия и Канада "Семейные путешествие": Черногория, Япония, Великобритания, Румыния.

Черногория, Япония, Великобритания, Румыния. "Приключения": Грузия, Аргентина и Турция



Отдых в Грузии / travel-tours.com.ua

Какие страны будут выбирать украинцы в 2021

Эксперты туристического рынка прогнозируют, что Турция и Египет, как и в 2020 году, останутся самыми популярными среди украинских туристов. Дело в том, что в 2021 году, границы многих стран для украинцев останутся закрытыми в связи с пандемией.

Учитывая пока закрыты границы с ЕС, Турция не потеряет былой популярности в украинцев и в дальнейшем, – прогнозирует Андрей Демура, директор туристической компании "Аполло-тур".

Также он говорит, что эта страна может взять на себя поток туристов, которые интересуются катанием на лыжах. Летом она уже немного "отыграла" часть рынка у Египта, такая тенденция будет и зимой 2021 года. По его словам, в структуре продаж Турция занимает около 60% объема реализованных туров. Но специалист отмечает что Египет также вряд ли потеряет популярность среди туристов.



Отдых в Турции / ukrinform.ua

Напомним, ранее мы писали о том, что с 30 декабря в Турции начало действовать требование об обязательных справках с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус у всех пассажиров, прибывающих в страну авиатранспортом.

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