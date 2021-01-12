Попри посилення карантину, що стартувало 8 січня, у Буковелі на території комплексу та біля підйомників – чимало туристів. Відпочивальники на різдвяні свята і вихідні продовжували прибувати на цей гірськолижний курорт у Карпатах.

Більше про ситуацію на Буковелі та на інших гірськолижних курортах під час карантину – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Гірськолижним курортам Буковель, Драгобрат, Мигове, Славське та іншим не забороняли працювати під час посиленого карантину, проте певні обмеження там таки ввели. Зокрема, заборонено відвідувати ресторани у готелях, проте самі готелі та гостьові будинки працюють.

Буковель

У мережі опублікували відео з натовпами туристів у Буковелі, зняте в перші дні локдауну. Блогер Сергій Наумович у коментарях до своєї публікації повідомив, що через великі черги з авто на дорозі до курорту йому довелося простояти в заторі близько 2 годин.

Їхали з Яремче до буки (Буковель) 2,5 години. З них 2 години – 5 кілометрів пробки,

– написав Наумович.

Дивіться відео з чергами у Буковелі:

У мережу також викладають знімки з автомобільними заторами на дорозі у напрямку Буковеля. На кадрах видно, що затори на засніженій трасі розтягнулися на кілометри, і хвіст взагалі губиться далеко між дерев.

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Затори на дорозі до Буковеля / Фото з фейсбук-сторінки журналіста Ярослава Іваночка



Затори на дорозі до Буковеля / Фото з фейсбук-сторінки журналіста Ярослава Іваночка



Затори на дорозі до Буковеля / Фото з фейсбук-сторінки журналіста Ярослава Іваночка

Ціни

Ціни на Буковелі на початку 2021 року кусаються.

Зокрема, вартість кави американо на курорті в середньому коштує 100 гривень.

У меню, яке один з відпочивальників Буковеля опублікував у мережі, 200-грамовий салат з квашеної капусти коштує 190 гривень .

. За 200 гривень можна з’їсти порцію вареників.

Тістечко вафельне зі згущеним молоком обійдеться у 100 гривень, а горня кави еспресо – у 65 гривень.



Вартість їжі та напоїв в одному з закладів Буковеля / Фото з соцмереж

Щодо житла, то мінімальна вартість 1 ночі в хостелі в Буковелі стартує від 400 гривень з людини. Номер – щонайменше 900 гривень. Середня ціна номера на добу з 13 січня обійдеться від 1400 гривень. Водночас за 2400 гривень можна буде переночувати, поснідати та скористатися послугами спа-центру в готелі.



Ціни на житло у Буковелі в січні 2021 року / Скриншот з booking.com

Щодо харчування, то харківський блогер Євген Хаустов розповів у коментарі Styler, що гречка з м'ясною підливою, салатом (звичайною наструганою капустою) і стаканом компоту коштує 250 гривень. Ціни на продукти в магазинах в середньому удвічі, а то й втричі вищі, ніж у некурортних містах.

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Хаустов також виклав в інстаграм-сторі середню добову вартість перебування в Буковелі. Найдорожчим днем для відпочинку стало Різдво, коли обладнання та комплектуючі, проживання в хостелі на людину коштували 1500 гривень. Це без урахування харчування.



Добова вартість відпочинку в Буковелі / Фото з інстаграм-сторінки Євгена Хаустова

Тим часом українка Яна Костюк написала на своїй інстаграм-сторінці, що лижний інструктор їй обійшовся в 1940 гривень за 2 години на 2 людей. Скі-пас на цілий день коштує 1280 гривень з людини. В ціну входять всі підйомники, зокрема й оглядовий.

Ось на ньому (оглядовому підйомнику – 24 канал) варто піднятись, окремо на нього ціна 150 гривень. Один підйом з лижами – 370 гривень,

– написала Костюк.

Щодо харчування, то українка розповіла про свій досвід: снідали в номері бутербродами, а в обід харчувалися на центральній площі Буковелі в кіосках з вуличною їжею. Протягом дня пили глінтвейн. Ціна за стаканчик 85 – 95 гривень. А ввечері вечеряли в ресторані.

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Аби попаритися в чанах у Буковелі, доведеться сплатити 1000 гривень за 2 години на людину. Ще у 400 гривень обійдеться трансфер туди і назад.

Загалом за 3 дні сім'я Яни витратила 20 тисяч гривень. В ціну входять квитки на потяг в обидві сторони: за двох людей – 1725 гривень. Трансфер з Івано-Франківська з людини – 150 гривень в одну сторону.

Фото з гірськолижних трас Буковеля / Фото з соціальних мереж:

Славське

Тим часом гірськолижний курорт на Львівщині у Славському втрачає туристів. Там, як і в усій країні, діють жорсткі обмеження, які відлякали гостей та вдарили по прибутках підприємців.

Місцевий житель Василь, яких заробляє тим, що підвозить лижників до витягів, розповів 24 каналу, що у 2020 локдаун розігнав його клієнтів.

Звичайно, що відлякав. Ресторани закриті, люди в Славському не мають що робити. Для катання снігу немає,

– зауважив чоловік.

Василь також розповів, що в селищі проживає дуже мало відпочивальників, багато хто відмовився від відпочинку. Мало хто також їздить таксі.

Щодо цін на скі-паси, то абонементи на цілий день коштують від 600 до 800 гривень.

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Дивіться сюжет про відпочинок у Славському:

За умовами карантину, всі кафе та ресторани на курорті зачинені, всередину заходити не можна. Заклади працюють лише на виніс або доставку. Відвідувачі можуть відсканувати меню QR-кодом, який висить на дверях. До них вийде офіціант і прийме замовлення.

У ресторанах чи кафе купують переважно чай чи каву. А от хто хоче поїсти, то з цим справи складніші. Люди замовляють страви в закладі, але змушені їсти в парку на лавці, бо навіть вуличні столики підпадають під заборону.

Тому чимало туристів харчуються самотужки. У 2021 році набули популярності окремі котеджі. Люди орендують їх і там готують собі їжу.

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Готелі можуть працювати і приймати туристів у звичному режимі, єдина заборона стосується спа-комплексів та харчування.

Сніданки ми видаємо до 11 години, оскільки дозволили з 6 години ранку. Втім о 6 ранку ресторан все одно не відкривається, а до 11 ми встигаємо повністю віддати всі сніданки,

– розповів адміністратор готелю Мар'ян Димицький.

Туристів таки відлякали обмеження, і вони почали скасовувати бронювання у Славському. Половина готелів і садиб у січні будуть порожніми, а їхні працівники і місцевий бюджет залишаться без прибутку. Хоча в попередні роки місяць був найприбутковішим у році.

"До 6 січня було активне бронювання і обмежилося воно 10 січня. З 10 січня броні почали переносити вже на початок лютого. Людей, все ж таки, лякають ті обмеження", – прокоментувала начальниця відділу туризму і комунікації Славської селищної ради Ольга Безушко.

Вона додала, що для місцевого бізнесу це великі втрати, оскільки в січні була можливість заробити за цілий рік.

Драгобрат

Найвисокогірніший курорт України Драгобрат менш розрекламований, відповідно і менш відомий та популярний серед туристів. Проте деякі любителі лиж кажуть, що Драгобрат не тільки не поступається Буковелю, а й подекуди є кращим, зокрема через меншу кількість людей. Курорт розташований на висоті 1400 метрів над рівнем моря і покритий снігом до травня.

Фото з Драгобрату / Фото з фейсбук-дописів Юрія Гончарука та Валерія Ігнашова:

Щодо цін на житло, то за ніч у номері в середині січня доведеться сплатити в середньому від 1 до 2 тисяч гривень. Хоча трапляються і окремі бюджетні варіанти – наприклад, 350 гривень за ніч у двомісному номері економ-класу в одному з гостьових будинків.

Керівник одного з готелів на курорті Драгобрат Юлія Аврашко розповіла, що харчування гостям готелів надають. Але гостей з вулиці не приймають. Ресторани працюють тільки у форматі на виніс.

Щодо цін на скі-паси, то абонементи на цілий день на всі витяги коштують від 800 до 1300 гривень.