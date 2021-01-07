Планувати свій відпочинок і подорожі на цей рік завчасно важко. Тому, щоб знати, як пройде відпустка і куди найкраще відправитися варто взяти до уваги гороскоп.

Travel24 розповість, що чекає на ваш знак зодіаку у плані подорожей цього року.

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Travel-гороскоп 2021

Овен

Найкраще подорожувати кілька днів у лютому цікавими місцями рідної країни. А після короткочасного відпочинку, наступний можна буде зробити тільки в травні. У цьому випадку краще вибрати закордонний тур, підтягнути мову й добре відпочити. У червні на вихідних можна відправитися в добре знайомі місця, подихати повітрям і насолодитися спокоєм. Липень теж прекрасно підійде для закордонної подорожі, якщо в травні вона так і не відбулася. Від будь-яких поїздок варто утриматися в листопаді, тому що це несприятливий період для вас.

Телець

Ви будете сповнені оптимізму вже з січня, тому саме в цей період найкраще подорожувати й оглядати нові місця, якщо, звичайно, дозволить час і фінанси. Лютий стане тим місяцем, коли про поїздки найкраще забути й добре попрацювати. У відрядження або на відпочинок слід їхати в другій половині травня. Наступним місяцем, який добре підходить для відпочинку стане липень. Якщо в серпні прокинеться бажання підвищити свій культурний рівень і оглянути визначні пам'ятки, то відмовляти собі точно не варто, це дозволить знайти внутрішню гармонію.



Які подорожі чекають на знак зодіаку Телець / indastro.com

Близнюки

Ви не будете думати про подорожі до самої весни. З приходом квітня можна вирушити кудись на Південь або на Схід. Відпустку краще планувати на липень, коли життєві сили будуть практично на межі та потрібно буде добре відіспатися і ні про що не думати. На Південь чи Захід повинні подивитися в кінці серпня ті, які до цього не змогли відпочити. Наступним відповідним місяцем для відпочинку може стати тільки грудень. У цей період найкраще займатися мовною практикою і підшукати собі путівку в спокійні місця, щоб відновити душевний комфорт і набратися сил на наступний рік.

Рак

На початку року навіть й думати не потрібно про відпустку. Максимальний відпочинок – посиденьки з друзями. Перші вихідні в спокої й гармонії можуть бути тільки у квітні. У травні вже можна починати придивлятися до закордонних турів. Кудись їхати в цей період не потрібно, але ось спланувати поїздку ніхто не забороняв. Всі плани, які були задумані в травні, потрібно починати здійснювати тільки в серпні. Але ідеальним часом для сімейної подорожі буде листопад.



Які подорожі чекають на знак зодіаку Рак / deviantart.com

Лев

Вам варто почати планувати свою відпустку вже з січня, але ось здійснювати задуми тільки у квітні. Цей час просто ідеально підходить для подорожей. Також прекрасною ідеєю стане проведення травневих свят десь в подорожах або на природі. У другій половині серпня можна йти в заслужену відпустку. Іншу частину року краще все ж провести в роботі й домашніх клопотах.

Діва

Можете почати відпочивати вже в перший місяць нового року. Вирушайте з друзями кататися на лижах або займатися іншими видами активного відпочинку. Наступний місяць, який підходить для короткочасної відпустки – березень. Липень підійде для закордонного курорту. Восени потрібно буде працювати, а ось в грудні можна трохи розслабитися й вирушити на спортивний відпочинок.



Які подорожі чекають на знак зодіаку Діва / indastro.com

Терези

Січень і лютий краще присвятити своєму внутрішньому розвитку. Слід активно займатися роботою, намагатися побудувати успішну кар'єру і досягти поставленої мети. Для того, щоб кілька днів приділити своїм інтересам і відпочити підходить березень. На південь можна вирушати в серпні. На цей час потрібно планувати основну відпустку на роботі. Вона може подарувати нову любов, а не тільки яскраві спогади й фотографії. Решту року вам варто зосередитися роботі.

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Скорпіон

Початок року не підходить для подорожей, тому від усіх пропозицій варто відмовлятися і побути вдома. У березні потрібно почати приділяти увагу своєму культурному рівню. Квітень можна провести в недалеких подорожах. Вирушати в повноцінну відпустку потрібно в серпні – це дуже вдалий час. Наступний відпочинок, хоч і короткочасний, але веселий може бути тільки в листопаді.

Стрілець

Вже на початку року можна добре відпочити в рідних стінах. Квітень стане тим місяцем, коли потрібно починати збирати гроші на майбутню відпустку. В травні варто побувати на морі, розслабитися і нарешті заспокоїтися, набратися сил і зарядитися енергією. Червень краще присвятити роботі, а ось в липні подивитися на своє захоплення іншими очима, можливо, зробити вибір на користь екстремального спорту. Хороший шанс відпочити й відновитися буде в листопаді.



Які подорожі чекають на знак зодіаку Стрілець / indastro.com

Козеріг

Майже весь січень ви відпочиватимете, тому у цьому місяці варто запланувати відпочинок. Після цього потрібно буде працювати, а про подорожі думати тільки у квітні. Найкращим відпочинком буде ліс або озеро. Аж в липні можна планувати наступний вікенд, та й то, швидше за все, на кілька днів. Поліпшити стан свого здоров'я слід в жовтні, і вибрати для цих цілей тільки лікувальні курорти.

Водолій

Новорічні свята і канікули проведіть з рідними, а про повноцінний відпочинок думайте не швидше березня. У цей період можна вдало змінити обстановку, зарядитися позитивом і новими емоціями. Закордонну поїздку плануйте у липні. Там можна буде закохатися або навіть знайти своє справжнє щастя. Весь інший час до кінця року потрібно намагатися працювати й розвиватися.

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Риби

На початку року краще нікуди не їздити, але обов'язково почати планувати свій майбутній відпочинок. Кінець весни стане часом досить серйозних фінансових труднощів, тому всі поїздки також слід відкласти. Відпустку вдасться у середині липня. Грудень стане досить напруженим, але якщо будуть вільні вихідні, то потрібно їхати на природу і відновлювати душевний баланс.