У Центрі громадського здоров'я МОЗ нагадали алгоритм дострокового припинення самоізоляції після повернення з новорічних подорожей з-за кордону.

Як повідомляється на сторінці ЦГЗ у Фейсбук, спочатку необхідно зробити ПЛР-тест в одній з лабораторій, яка має доступ до електронної системи ЦГЗ.

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Зазначається, що лабораторії, які не мають доступу до системи, не можуть внести результати дослідження для зняття самоізоляції через додаток "Дій вдома". Після цього дані про негативний результат лабораторія вносить самостійно.

Будь-які відомості про негативний результат ПЛР-тестування, надіслані на пошту, повідомленням у соцмережах, надані телефоном тощо, до роботи не приймають. Результат дослідження лабораторія має ввести в електронну базу даних, – пояснили у ЦГЗ.

У повідомленні уточнюється, що номер телефону має відповідати номеру, для якого активовано застосунок "Дій вдома", і має бути записаний у правильному форматі. Водночас допускається й іноземний номер. За коректність та оперативність внесення даних відповідають лабораторії, що здійснюють тестування.

Згодом дані електронної платформи синхронізуються із сервісом "Дій вдома", це відбувається автоматично щогодини й без вихідних.



Інструкція, як достроково припинити обов'язкову самоізоляцію в разі повернення з-за кордону

Центр громадського здоров'я не опрацьовує дані в ручному режимі! З усіх питань щодо введення або редагування даних необхідно звертатися до лабораторії, яка виконала тестування, – зазначили у ЦГЗ.

Також у повідомленні зауважили, що з усіх питань щодо роботи застосунку "Дій вдома" варто звертатися до Міністерства цифрової трансформації, а з питань порядку перетину кордону до Державної прикордонної служби України.

Куди звертатися за додатковою інформацією?

Українці можуть звернутися до відділу організації лабораторної роботи ЦГЗ за номером: 044 294 64 99. У випадку, якщо громадяни мають негативний тест ПЛР, виконаний за кордоном, але прикордонники все ж таки змусили встановити застосунок "Дій вдома", необхідно надіслати запит до ЦГЗ на адресу contact@phc.org.ua.

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