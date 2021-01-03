Пандемія коронавірусу стала причиною, чому люди менше подорожують. А й ті поїздки, що залишились, супроводжуються тривогами й стресами. Що робити, щоб розслабитися і насолоджуватися мандрівкою?

Карантин вплинув на кожного з нас, а зокрема, саме на психологічне здоров'я людей й підвищив рівень тривожності та невпевненості. Про те, як побороти тривожність через COVID-19 під час мандрівки, повідомляє видання "О, Море".

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Журналісти поспілкувалися з психологинею бот-платформи "Elomia" Євгенією Міняйленко і магістром психології Ольгою Михайльонкою.

Що таке тривожність?

Тривожність – це індивідуальна особливість людини до переживання зовнішніх факторів навколишнього середовища. Вона виникає під впливом несприятливих умов для самої людини.

З давніх часів і до сьогодення вважається, що всі тривоги людини насамперед стосуються того, що вона боїться за власне життя та здоров'я, – підкреслює Євгенія.

Зараз це явище дуже поширене у стані епідеміологічної небезпеки. Напевне, кожна людина задумувалась, що станеться з нею або з її близькими у разі зараження COVID-19.



Що таке тривожність / moyezdorovya.com.ua

Що ж робити, коли почуття тривоги у подорожах не зникає?

Найсильніше тривожність може відчуватись перед самою поїздкою. Але коли людина все-таки наважилась на подорож, вона повинна ретельно себе підготувати для того, щоб не зіпсувати її. Обмежте або уникайте медіа-ресурсів, які поширюють неправдиву інформацію, визначте, що саме підсилює вашу тривожність та перестаньте робити ці дії.

Євгенія радить не програмувати себе на погане, бо коли людський організм перевиснажений через стрес, загальний імунітет знижується, та є ще більше шансів захворіти на будь-яке захворювання.

Як знизити рівень стресу в транспорті?

Щоб знизити рівень стресу у транспорті, треба, у першу чергу, не думати про те, що щось обов'язково трапиться. Тому що саме через очікування небезпеки найсильніше страждає психічне здоров'я.

Універсального рецепта, який допоможе знизити рівень стресу у транспорту – немає, але психологині поділились способами, які можуть вам допомогти:

слухайте заспокійливу музику



Слухайте заспокійливу музику у транспорті / ru.freepik.com

спостерігайте пейзажі за вікном: фокусуйтеся на тому, що бачите з вікна, або рахуйте різні предмети одного кольору

читайте улюблену книжку

розмовляйте телефоном

жуйте гумку: це може допомогти полегшити симптоми тривоги

перегляньте фільм чи серіал

робіть дихальну гімнастику: відчуйте, як повітря заходить через ніс, потрапляє в легені й виходить назовні.

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Також вони зазначають, що такі прості вправи вимикають негативні думки про минуле або майбутнє. Для початку буде достатньо потренуватись 2 – 3 хвилини, а потім – поступово збільшувати час.

Чим заспокоїти себе на відпочинку?

Для того, щоб зменшити хвилювання в першу чергу потрібно нагадувати собі мету поїздки, а також про ресурси, які були витрачені на неї. Налаштовуйте себе на краще. Обирайте те, що вас заспокоює найбільше. Спробуйте арт-терапію, малювання, фотографування, танцювання та гуляння.

Протягом дня, коли відчуваєте тривожність, зупиніться, скажіть собі "стоп" і зробіть три вдихи й три видихи. Також корисно практикувати вдячність: зранку або ввечері проговоріть чи запишіть три конкретні речі, за які ви вдячні, щоб бачити не лише труднощі. Зробіть собі теплий солодкий напій, наприклад, чай, – рекомендує Ольга.

Наостанок психологині радять не забувати виконувати карантинні норми: мити руки, носити маски, дотримуватись дистанції й все обов'язково буде добре.