Валіза вже складена, настрій чудовий і попереду мандрівка, але ще доведеться провести декілька годин в літаку, поїзді, автобусі чи автомобілі. Щоб час минув швидше – завантажте на гаджети захопливі фільми, які відірвуть вас від дороги.

Travel24 підготував для вас добірку, яка допоможе розслабитися в дорозі.

Дивіться також Шість захопливих серіалів, які надихнуть на подорожі: добірка вихідного дня

"Рятувальники Малібу" / Baywatch

Рік виходу: 2017

Жанр: бойовик, драма, комедія

Режисер: Сет Гордон

Головні ролі: Двейн Джонсон, Зак Ефрон, Олександра Даддаріо, Пріянка Чопра

У центрі сюжету – група пляжних рятівників, яка працює на узбережжі Тихого океану. Вони завжди перебувають на своєму посту й охороняють відпочивальників від нещасних випадків на воді. Головний герой, досвідчений рятувальник Мітч Бьюкеннон, і його молодий колега Метт Броді випадково дізнаються, що їх пляж знаходиться під загрозою зникнення – велика нафтова компанія збирається зруйнувати узбережжя.

"Рятувальники Малібу": трейлер дивіться онлайн

"Це безглузде кохання" / Crazy, Stupid, Love

Рік виходу: 2011

Жанр: драма, комедія, мелодрама

Режисер: Гленн Фікарра, Джон Рекуа

Головні ролі: Стів Карелл, Райан Гослінг, Джуліанна Мур, Емма Стоун

Сорокарічний Девід дізнається про зраду своєї дружини Емілі й приймає рішення: переїхати в іншу квартиру і щовечора напиватися до безпам'яті. Таємничий незнайомець з бару, Кел, робить все, щоб допомогти Девіду почати нове життя, забувши про минуле. Він доводить своєму новому знайомому, що після такого епізоду його життя тільки починається.

"Це безглузде кохання": трейлер дивіться онлайн

"Фокус" / Focus

Рік виходу: 2015

Жанр: кримінал, драма, комедія

Режисер: Гленн Фікарра, Джон Рекуа

Головні ролі: Вілл Сміт, Марго Роббі, Адріан Мартінес, Джералд МакРейні

Нікі – досвідчений віртуоз-шахрай, який загорівся почуттями до новенької цього бізнесу Джесс. Навчаючи її "спритності рук", він розуміє, що вона підібралася до нього надто близько, і йому нічого не залишається, як порвати з усім цим. Три роки потому його колишнє кохання, – а нині фатальна спокусниця – з'являється в Буенос-Айресі в розпал автомобільних перегонів з найвищими ставками. Увірвавшись в нинішню і вельми небезпечну махінацію Нікі, вона руйнує його плани й виводить неперевершеного злочинця з гри…

"Фокус": трейлер дивіться онлайн

"Париж за будь-яку ціну" / Paris à tout prix

Рік виходу: 2013

Жанр: комедія

Режисер: Рем Керіс

Головні ролі: Рем Керіс, Сесіль Кассель, Тарек Будалі, Філліп Лашо

Мая, перспективна молода стилістка, яка збирається отримати свою першу постійну роботу в знаменитому будинку моди. Дівчина, яка росла в бідній родині в Марокко, тепер нова зірка світу моди в Парижі. Але, як на зло, звичайна поліцейська перевірка виявляє, що термін візи закінчився, і її відразу депортують в Марокко, в країну і родину, яку вона хотіла забути. Маї залишається зробити все можливе і неможливе, щоб потрапити назад до Парижа…

"Париж за будь-яку ціну": трейлер дивіться онлайн

Цікаво Класні комедії на Netflix, які допоможуть розслабитися в дорозі: добірка вихідного дня

"Великий сплеск" / A Bigger Splash

Рік виходу: 2016

Жанр: детектив, драма

Режисер: Лука Гуаданьїно

Головні ролі: Дакота Джонсон, Рейф Файнс, Маттіас Шонартс, Тільда Свінтон

Після операції на голосових зв'язках відома рок-діва Маріенн разом зі своїм молодим бойфрендом – кінорежисером Полом відпочиває на італійському острові. Несподівано до них приєднуються її колишній коханий Гаррі і його дочка Пенелопа. Гаррі намагається знову завоювати серце Маріенн, у той час, як Пенелопа намагається спокусити Пола…

"Великий сплеск": трейлер дивіться онлайн

Приємного перегляду!