Чемодан уже сложен, настроение отличное и впереди путешествие, но еще предстоит провести несколько часов в самолете, поезде, автобусе или автомобиле. Чтобы время прошло быстрее – загрузите на гаджеты захватывающие фильмы, которые оторвут вас от дороги.

Travel24 подготовил для вас подборку, которая поможет расслабиться в дороге.

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"Спасатели Малибу" / Baywatch

Год выхода: 2017

Жанр: боевик, драма, комедия

Режиссер: Сет Гордон

Главные роли: Дуэйн Джонсон, Зак Эфрон, Александра Даддарио, Приянка Чопра

В центре сюжета – группа пляжных спасателей, которая работает на побережье Тихого океана. Они всегда находятся на своем посту и охраняют отдыхающих от несчастных случаев на воде. Главный герой, опытный спасатель Митч Бьюкеннон, и его молодой коллега Мэтт Броди случайно узнают, что их пляж находится под угрозой исчезновения – большая нефтяная компания собирается разрушить побережья.

"Спасатели Малибу": трейлер смотрите онлайн

"Эта дурацкая любовь" / Crazy, Stupid, Love

Год выхода: 2011

Жанр: драма, комедия, мелодрама

Режиссер: Гленн Фикарра, Джон Рекуа

Главные роли: Стив Карелл, Райан Гослинг, Джулианна Мур, Эмма Стоун

Сорокалетний Дэвид узнает об измене своей жены Эмили и принимает решение: переехать в другую квартиру и каждый вечер напиваться до бесчувствия. Таинственный незнакомец из бара, Кэл, делает все, чтобы помочь Дэвиду начать новую жизнь, забыв о прошлом. Он доказывает своему новому знакомому, что после такого эпизода его жизнь только начинается.

"Эта дурацкая любовь": трейлер смотрите онлайн

"Фокус" / Focus

Год выхода: 2015

Жанр: криминал, драма, комедия

Режиссер: Гленн Фикарра, Джон Рекуа

Главные роли: Уилл Смит, Марго Робби, Адриан Мартинес, Джеральд МакРэйни

Ники – опытный виртуоз-мошенник, который загорелся чувствами к новенькой этого бизнеса Джесс. Обучая ее "ловкости рук", он понимает, что девушка подобралась к нему слишком близко. Поэтому ему ничего не остается, как порвать со всем этим. Три года спустя его прежняя любовь, – а сейчас роковая соблазнительница – появляется в Буэнос-Айресе в разгар автомобильных гонок с самыми высокими ставками. Ворвавшись в нынешнюю и весьма опасную махинацию Ники, она разрушает его планы и выводит непревзойденного преступника из игры...

"Фокус": трейлер смотрите онлайн

"Париж любой ценой" / Paris à tout prix

Год выхода: 2013

Жанр: комедия

Режиссер: Рем Кэрис

Главные роли: Рем Кэрис, Сесиль Кассель, Тарек Будали, Филлип Лашо

Мая, перспективная молодая стилистка, которая собирается получить свою первую постоянную работу в знаменитом доме моды. Девушка, которая росла в бедной семье в Марокко, теперь звезда мира моды в Париже. Но, как назло, обычная полицейская проверка обнаруживает, что срок визы истек, и ее сразу депортируют в Марокко, в страну и семью, которую она хотела забыть. Маи остается сделать все возможное и невозможное, чтобы попасть обратно в Париж...

"Париж любой ценой": трейлер смотрите онлайн

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"Большой всплеск" / A Bigger Splash

Год выхода: 2016

Жанр: детектив, драма

Режиссер: Лука Гуаданьино

Главные роли: Дакота Джонсон, Рэйф Файнс, Маттиас Шонартс, Тильда Суинтон

После операции на голосовых связках известная рок-дива Мариенн вместе со своим молодым бойфрендом – кинорежиссером Полом отдыхает на итальянском острове. Неожиданно к ним присоединяются ее бывший возлюбленный Гарри и его дочь Пенелопа. Гарри пытается снова завоевать сердце Мариенн, в то время, как Пенелопа пытается соблазнить Пола...

"Большой всплеск": трейлер смотрите онлайн

Приятного просмотра!