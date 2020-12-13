Какие фильмы стоит скачать в дорогу: подборка выходного дня
Чемодан уже сложен, настроение отличное и впереди путешествие, но еще предстоит провести несколько часов в самолете, поезде, автобусе или автомобиле. Чтобы время прошло быстрее – загрузите на гаджеты захватывающие фильмы, которые оторвут вас от дороги.
Travel24 подготовил для вас подборку, которая поможет расслабиться в дороге.
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"Спасатели Малибу" / Baywatch
В центре сюжета – группа пляжных спасателей, которая работает на побережье Тихого океана. Они всегда находятся на своем посту и охраняют отдыхающих от несчастных случаев на воде. Главный герой, опытный спасатель Митч Бьюкеннон, и его молодой коллега Мэтт Броди случайно узнают, что их пляж находится под угрозой исчезновения – большая нефтяная компания собирается разрушить побережья.
"Спасатели Малибу": трейлер смотрите онлайн
"Эта дурацкая любовь" / Crazy, Stupid, Love
Сорокалетний Дэвид узнает об измене своей жены Эмили и принимает решение: переехать в другую квартиру и каждый вечер напиваться до бесчувствия. Таинственный незнакомец из бара, Кэл, делает все, чтобы помочь Дэвиду начать новую жизнь, забыв о прошлом. Он доказывает своему новому знакомому, что после такого эпизода его жизнь только начинается.
"Эта дурацкая любовь": трейлер смотрите онлайн
"Фокус" / Focus
Ники – опытный виртуоз-мошенник, который загорелся чувствами к новенькой этого бизнеса Джесс. Обучая ее "ловкости рук", он понимает, что девушка подобралась к нему слишком близко. Поэтому ему ничего не остается, как порвать со всем этим. Три года спустя его прежняя любовь, – а сейчас роковая соблазнительница – появляется в Буэнос-Айресе в разгар автомобильных гонок с самыми высокими ставками. Ворвавшись в нынешнюю и весьма опасную махинацию Ники, она разрушает его планы и выводит непревзойденного преступника из игры...
"Фокус": трейлер смотрите онлайн
"Париж любой ценой" / Paris à tout prix
Мая, перспективная молодая стилистка, которая собирается получить свою первую постоянную работу в знаменитом доме моды. Девушка, которая росла в бедной семье в Марокко, теперь звезда мира моды в Париже. Но, как назло, обычная полицейская проверка обнаруживает, что срок визы истек, и ее сразу депортируют в Марокко, в страну и семью, которую она хотела забыть. Маи остается сделать все возможное и невозможное, чтобы попасть обратно в Париж...
"Париж любой ценой": трейлер смотрите онлайн
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"Большой всплеск" / A Bigger Splash
После операции на голосовых связках известная рок-дива Мариенн вместе со своим молодым бойфрендом – кинорежиссером Полом отдыхает на итальянском острове. Неожиданно к ним присоединяются ее бывший возлюбленный Гарри и его дочь Пенелопа. Гарри пытается снова завоевать сердце Мариенн, в то время, как Пенелопа пытается соблазнить Пола...
"Большой всплеск": трейлер смотрите онлайн
Приятного просмотра!
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