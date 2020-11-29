В путешествиях душа просит легкости, хеппи-энда, ненавязчивой морали и тонкого юмора, даже если он умеренно приправленный драматизмом. Комедии – именно то, что нужно в дорогу, которая порой бывает не из легких.

Travel24 предлагает подборку комедий от Netflix, которые помогут расслабиться в дороге.

Читайте также Travel-шоу от Netflix, которые стоит посмотреть: подборка выходного дня

"Загадочное убийство" / Murder Mystery

Год выхода: 2019

Жанр: детектив, комедия

Режиссер: Кайл Нюачек

Главные роли: Адам Сэндлер, Дженнифер Энистон, Люк Эванс, Теренс Стэмп

Супружеская пара – Ник и Одри, отправляются в долгожданное путешествие по Европе. В самолете, жена случайно знакомится с богатым аристократом, который приглашает их погостить у него на яхте. Они оказываются на роскошном судне, где внезапно происходит загадочное убийство отца их случайного знакомого – миллиардера, окруженного наследниками со всех сторон. Ник работает детективом много лет, поэтому решает разоблачить убийцу самостоятельно, но сделать это будет не просто, ведь все гости, которых он любил и доверял, имели мотив для убийства ...

Смотрите трейлер фильма онлайн:

"Ну разве не романтично?" / Isn't It Romantic

Год выхода: 2019

Жанр: комедия, мелодрама

Режиссер: Тодд Штраус-Шульсон

Главные роли: Ребел Уилсон, Лиам Хемсворт, Приянка Чопра, Адам Дивайн

Архитектор Натали давно разочаровалась в любви и романтических комедиях. Но встреча с уличным грабителем переворачивает ее жизнь с ног на голову: потеряв сознание, она просыпается в Нью-Йорке, который совсем не похож на обычный серый город. Постепенно она понимает, что оказалась с ромкома, живущим по всем правилам жанра – с яркими красками, песнями, красивыми мужчинами и самоцензурой. Найдет ли героиня в водовороте этих событий свою любовь?

Смотрите трейлер фильма онлайн:

"Та ещё парочка" / Long Shot

Год выхода: 2019

Жанр: комедия, мелодрама

Режиссер: Джонатан Левин

Главные роли: Шарлиз Терон, Сет Роген, Джун Рафаэль, Рави Патель

Госсекретарь США Шарлотта Филд – одна из самых влиятельных женщин мира. Целеустремленная, умная, обаятельная, она хороша в любом деле, за которое берется. Эксцентричный журналист Фред Фларски, получив от начальства освобождения, попадает на благотворительную вечеринку, где выступает любимая группа его детства. Там парень встречает другую обсессию детских лет – Шарлотту. А та внезапно решает нанять Фреда спичрайтером для своей зарубежной поездки, в которой она собирается продвигать новую экологическую программу.

Смотрите трейлер фильма онлайн:

"Совместная поездка" / Ride Along

Год выхода: 2014

Жанр: комедия, боевик

Режиссер: Тим Стори

Главные роли: Айс Кьюб, Кевин Харт, Тика Самптер, Брюс МакГилл

Охранник Бен Барбер и крутой коп Джеймс Пейтон – друзья. Два года подряд Бен пытается доказать Джеймсу, что он достоин его сестры Анжелы, но Джеймс, считая своего друга слабаком, не соглашается на брак. Тогда Бен, желая доказать, что он не хуже других, подает заявление в полицейскую академию. Джеймс же приглашает Бена в патруль самыми опасными улицами Атланты. Во время патрулирования, увлекшись разговорами, друзья, сами того не желая, ввязываются в серьезное противостояние с главными преступниками в городе...

Смотрите трейлер фильма онлайн:

Интересно Почему стоит отправиться в круиз: 10 убедительных причин

"Почувствуй ритм" / Feel the Beat

Год выхода: 2020

Жанр: комедии, драмы

Режиссер: Элисса Даун

Главные роли: София Карсон, Энрико Колантони, Вольфганг Новограц, Деннис Андрес

Эйприл Дибрина – бродвейская танцовщица из Нью-Йорка, которая не проходит важное прослушивание, из-за чего вынуждена умерить свои амбиции и задуматься о том, что делать дальше. Она возвращается в родной город, где воссоединяется со своим отцом Фрэнком, но избегает старого круга общения, в частности не желая видеться со своей первой любовью Ником. Найти новое призвание ей помогает бывшая учительница танцев Барб, которая доверяет девушке тренировать команду юных танцовщиц для участия в национальном конкурсе.

Смотрите трейлер фильма онлайн:

Приятного просмотра!