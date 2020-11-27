Круизный лайнер – это настоящий курортный городок с массой развлечений, баров и ресторанов. Кроме всего этого, он еще и передвигается, что дает возможность за один отпуск посетить сразу несколько стран. Именно поэтому счастливых клиентов больше среди тех, кто выбрал круиз, чем среди туристов, которые выбрали традиционный пляжный отдых.

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Соотношение цена – качество

Круизный отдых – это отличное соотношение цены и качества, так как в стоимость путешествия входит почти все, что необходимо для фантастического отдыха: проживание, питание, развлекательная программа.

Идеально для семейного отдыха

Многие думают, что круизы не подходят для семейного отдыха на самом деле, это не так. Именно круизы – идеальный способ провести каникулы всей семьей. На каждом корабле найдутся развлечения для любого возраста.

Без лишней мороки

Огромный плюс круизов в том, что распаковывать чемоданы вам нужно лишь раз. Это гораздо удобнее, когда у вас уже все распланировано: никаких билетов на поезда и автобусы, беготни с чемоданами и бронирование отелей в разных городах. Также круизы очень удобны для тех, кто не может определиться, какую же страну посетить в отпуске.



Круизный лайнер / dw.com

Удобство бронирования

Круизный отпуск объединяет в себе сразу проживание, питание, транспорт, поэтому такое путешествие очень легко спланировать. Все, что вам нужно, это выбрать дату и маршрут круиза, корабль и каюту. Вы даже можете попросить оператора забронировать для вас перелет, чтобы исключить и эти хлопоты.

Корабли на любой вкус

Каждый представляет свой идеальный круизный лайнер по-своему. Для кого-то это лайнер-гигант с невиданными развлечениями, в то время, как другой предпочтет небольшую яхту класса "Люкс". Если вы любите экстрим, новые ощущения и активное времяпрепровождение, тогда выбирайте круизы на лайнерах Royal Caribbean. А если вам по душе спокойный и элегантный отдых с изысканными ресторанами и барами, тогда лучше выбрать круизы вместе с Oceania Cruises.

Круиз – это романтика

Если вы хотите разжечь огонь любви к своей второй половинкой, круиз – это идеальное решение. В нем у вас будет достаточно времени для совместного досуга за бокалом игристого на открытой палубе или на вечернем спектакле.



Круиз – это романтика / depositphotos.ru

Разнообразие на борту

Современные круизные корабли созданы для того, чтобы сделать ваш отдых идеальным. Каждый корабль оснащен по последнему слову техники и предлагает досуг на любой вкус. На лайнерах вас ждет СПА зона, игра в баскетбол, казино, кинотеатр, аттракционы, симулятор серфинга, стена для скалолазания, трасса для гонок и лазерные бои.

Настоящий город на воде

Вы можете не беспокоиться, что окажетесь посреди моря или океана абсолютно без связи. Современные корабли оснащены всем необходимым, от Wi-Fi к спутниковому телевидению, поэтому вы можете оставаться на связи с реальным миром во время вашего круиза. На лайнерах также есть магазины.

Экзотика в круизах

Круизы – это не только банальные и привычные нам маршруты. Они также легко могут стать экзотическим путешествием. Круизные маршруты проходят как по мегаполисах, так и по отдаленным островам.



Экзотические круизы / max-tour.com

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Новые друзья в круизе

Если вы любите знакомиться с новыми людьми, круиз предоставляет прекрасную возможность завести друзей по всему миру. На борту вы можете встретить новых знакомых за обеденным столом, в баре или у бассейна.