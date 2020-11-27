Круїзний лайнер – це справжнє курортне містечко з масою розваг, барів і ресторанів. Крім усього цього, він ще й пересувається, що дає можливість за одну відпустку відвідати відразу кілька країн. Саме тому щасливих клієнтів більше серед тих, хто вибрав круїз, ніж серед туристів, які обрали традиційний пляжний відпочинок.

Travel24 зібрав 10 причин, які переконають вас вирушити у круїз.

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Співвідношення ціна – якість

Круїзний відпочинок – це чудове співвідношення ціни та якості, тому що у вартість подорожі входить майже все, що необхідно для фантастичного відпочинку: проживання, харчування, розважальна програма.

Ідеально для сімейного відпочинку

Багато хто думає, що круїзи не підходять для сімейного відпочинку Насправді, це не так. Саме круїзи – ідеальний спосіб провести канікули всією сім’єю. На кожному кораблі знайдуться розваги для будь-якого віку.

Без зайвої мороки

Величезний плюс круїзів в тому, що розпаковувати валізи вам потрібно лише раз. Це набагато зручніше, коли за вас вже все розплановано: ніяких квитків на поїзди та автобуси, біганини з валізами та бронювання готелів в різних містах. Також круїзи дуже зручні для тих, хто не може визначитися, яку ж країну відвідати у відпустці.



Круїзний лайнер / dw.com

Зручність бронювання

Круїзна відпустка об`єднує в собі відразу проживання, харчування, транспорт, тому таку подорож дуже легко спланувати. Все, що вам потрібно, це вибрати дату і маршрут круїзу, корабель і каюту. Ви навіть можете попросити оператора забронювати для вас переліт, щоб виключити й ці клопоти.

Кораблі на будь-який смак

Кожен уявляє свій ідеальний круїзний лайнер по-своєму. Для когось це лайнер-гігант з небаченими розвагами, в той час, як інший віддасть перевагу невеликій яхті класу "Люкс". Якщо ви любите екстрим, нові відчуття й активне проведення часу, тоді обирайте круїзи на лайнерах Royal Caribbean. А якщо вам до душі розмірений і елегантний відпочинок з вишуканими ресторанами та барами, тоді краще вибрати круїзи разом з Oceania Cruises.

Круїз – це романтика

Якщо ви хочете розпалити вогонь любові зі своєю другою половинкою, круїз – це ідеальне рішення. У ньому у вас буде достатньо часу для спільного дозвілля за келихом ігристого на відкритій палубі або ж на вечірній виставі.



Круїз – це романтика / depositphotos.ru

Різноманітність на борту

Сучасні круїзні кораблі створені для того, щоб зробити ваш відпочинок ідеальним. Кожен корабель оснащений за останнім словом техніки й пропонує дозвілля на будь-який смак. На лайнерах на вас чекає СПА зона, гра в баскетбол, казино, кінотеатр, атракціони, симулятор серфінгу, стіна для скелелазіння, траса для перегонів та лазерні бої.

Справжнє місто на воді

Ви можете не турбуватися, що опинитеся посеред моря або океану абсолютно без зв'язку. Сучасні кораблі оснащені всім необхідним, від Wi-Fi до супутникового телебачення, тому ви можете залишатися на зв'язку з реальним світом під час вашого круїзу. На лайнерах також є магазини.

Екзотика в круїзах

Круїзи – це не тільки банальні й звичні нам маршрути. Вони також легко можуть стати екзотичною подорожжю. Круїзні маршрути проходять як по мегаполісах, так і по віддалених островах.



Екзотичні круїзи / max-tour.com

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Нові друзі в круїзі

Якщо ви любите знайомитися з новими людьми, круїз надає прекрасну можливість завести друзів по всьому світу. На борту ви можете зустріти нових знайомих за обіднім столом, в барі або біля басейну.