У подорожах душа просить легкості, хепі-енду, ненав'язливої моралі й тонкого гумору, навіть якщо він помірно приправлений драматизмом. Комедії – саме те, що потрібно в дорогу, яка часом буває не з легких.

Travel24 пропонує добірку комедій від Netflix, які допоможуть розслабитися в дорозі.

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"Загадкове вбивство" / Murder Mystery

Рік виходу: 2019

Жанр: детектив, комедія

Режисер: Кайл Нюачек

Головні ролі: Адам Сендлер, Дженніфер Еністон, Люк Еванс, Теренс Стемп

Подружня пара – Нік та Одрі, вирушають в довгоочікувану подорож по Європі. У літаку, дружина випадково знайомиться з багатим аристократом, який запрошує їх погостювати у нього на яхті. Вони опиняються на розкішному судні, де раптово відбувається загадкове вбивство батька їх випадкового знайомого – мільярдера, оточеного спадкоємцями з усіх боків. Нік працює детективом багато років, тому вирішує викрити вбивцю самостійно, але зробити це буде не просто, адже всі гості, яких він любив і довіряв, мали мотив для вбивства...

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"Ну хіба не романтично?" / Isn't It Romantic

Рік виходу: 2019

Жанр: комедія, мелодрама

Режисер: Тодд Штраус-Шульсон

Головні ролі: Ребел Вілсон, Ліам Гемсворт, Пріянка Чопра, Адам Дівайн

Архітектор Наталі давно розчарувалася в кохані й романтичних комедіях. Але зустріч з вуличним грабіжником перевертає її життя з ніг на голову: втративши свідомість, вона прокидається в Нью-Йорку, який зовсім не схожий на звичне сіре місто. Поступово вона розуміє, що опинилася з ромкома, що живе за всіма правилами жанру – з яскравими фарбами, піснями, красивими чоловіками й самоцензурою. Чи знайде героїня у вирі цих подій своє кохання?

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"Божевільна парочка" / Long Shot

Рік виходу: 2019

Жанр: комедія, мелодрама

Режисер: Джонатан Левін

Головні ролі: Шарліз Терон, Сет Роген, Джун Рафаель, Раві Патель

Держсекретар США Шарлотта Філд – одна з найвпливовіших жінок світу. Цілеспрямована, розумна, чарівна, вона хороша в будь-якій справі, за яку береться. Ексцентричний журналіст Фред Фларскі, отримавши від начальства звільнення, потрапляє на благодійну вечірку, де виступає улюблена група його дитинства. Там хлопець зустрічає іншу обсесію дитячих років – Шарлотту. А та раптово вирішує найняти Фреда спічрайтером для своєї закордонної поїздки, в якій вона збирається просувати нову екологічну програму.

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"Шалений патруль" / Ride Along

Рік виходу: 2014

Жанр: комедія, бойовик

Режисер: Тім Сторі

Головні ролі: Айс К'юб, Кевін Харт, Тіка Самптер, Брюс МакГілл

Охоронець Бен Барбер і крутий коп Джеймс Пейтон – друзі. Два роки поспіль Бен намагається довести Джеймсу, що він гідний його сестри Анжели, але Джеймс, вважаючи свого друга слабаком, не погоджується на шлюб. Тоді Бен, бажаючи довести, що він не гірше за інших, подає заяву в поліцейську академію. Джеймс же запрошує Бена в патруль найнебезпечнішими вулицями Атланти. Під час патрулювання, захопившись розмовами, друзі, самі того не бажаючи, вплутуються в серйозне протистояння з головними злочинцями в місті...

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"Відчуй ритм" / Feel the Beat

Рік виходу: 2020

Жанр: комедії, драми

Режисер: Елісса Даун

Головні ролі: Софія Карсон, Енріко Колантоні, Вольфганг Новограц, Денніс Андрес

Ейпріл Дібріна – бродвейська танцівниця з Нью-Йорку, яка не проходить важливе прослуховування, через що змушена вгамувати свої амбіції й задуматися про те, що робити далі. Вона повертається в рідне місто, де возз'єднується зі своїм батьком Френком, але уникає старого кола спілкування, зокрема не бажаючи бачитися зі своїм першим коханням Ніком. Знайти нове покликання їй допомагає колишня вчителька танців Барб, яка довіряє дівчині тренувати команду юних танцівниць для участі в національному конкурсі.

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Приємного перегляду!