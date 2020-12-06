Просмотр лент является самым большим мотиватором для путешествий. Не зря локации из известных фильмов и сериалов становятся туристическими хитами, а очереди в популярных достопримечательностях становятся все больше.

Travel24 подготовил для вас подборку сериалов, после просмотра которых не возможно оставаться дома.

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"Черные паруса" / Black Sails (2014)

1715 – пик пиратства в Карибском море. Нью-Провиденс – остров-резиденция пиратов, где правит беззаконие. В центре сюжета – союз капитана Флинта и дочери местного британского чиновника Элеонор Гатри. Они намерены добиться независимости острова от Британской империи.

Кроме морских сражений и пиратских интриг, Черные паруса завораживают визуально: потрясающие тропические локации с песочными берегами, пальмами и океаном. Ленту снимали в Южной Африке, в городе Кейптаун и его окрестностях. Продюсеры с локацией не ошиблись – райское место на краю земли способно потягаться в красоте с Карибами.

"Черные паруса": смотрите трейлер к сериалу

"Эмили в Париже" / Emily in Paris (2020)

В центре сюжета американка Эмили из Чикаго, которая неожиданно получает работу мечты во французской маркетинговой фирме. Героиня собирает чемоданы, оставляет своего парня и отправляется в город любви, не зная ни одного слова по-французски. В Париже Эмили помогает своему работодателю отойти от традиционного маркетинга и стать лучшими в своем деле. При этом девушка не забывает и о личной жизни, погружаясь в ряд увлекательных приключений с новыми коллегами, друзьями и любовниками...

В сериале показали невероятную атмосферу Парижа, поэтому после просмотра кажется, будто вы побывали в романтической столице Франции.

"Эмили в Париже": смотрите трейлер к сериалу

"Вершина озера" / Top of the Lake (2017)

В новозеландском городке исчезает 12-летняя Туи. Позже становится известно, что она была на 5-м месяце беременности. За расследование берется детектив Робин Гриффин, которая недавно вернулась из Австралии.

Несмотря на мрачность и депрессивность сюжета, место съемок, а сам город Квинстаун, после выхода сериала стал одним из самых посещаемых в стране. Ежегодно сюда приезжают около двух миллионов туристов. Все из-за невероятных пейзажей, потрясающую красоту гор и прозрачных озер.

"Вершина озера": смотрите трейлер к сериалу

"Мир Дикого Запада" / Westworld (2016)

Действие сериала разворачивается в будущем, где уже начали использовать искусственный интеллект. Доктор Роберт Форд создал парк Мир Дикого Запада, в котором живут андроиды в человеческом обличье. Богатые представители современного мира могут распоряжаться судьбами жителей парка, как захотят. Убитых роботов чинят и снова запускают в игру. Но оказывается, что не все андроиды теряют воспоминания...

Ленту снимали на нескольких живописных локациях, которые давно стали must visit в США: долина Касл-Вэлли, расположенная у реки Колорадо, национальные парки Арчес, Каньонлендс и Голова мертвой лошади. В общем, знаменитые американские каньоны, красные пески, скалы – все то, что так манит туристов со всего мира.

"Мир Дикого Запада": смотрите трейлер к сериалу

"Иностранка" / Outlander (2014)

Время Второй мировой войны. Прогуливаясь у шотландских каменных кругов, военная медсестра Клэр Рэндалл перемещается в прошлое – на 200 лет назад. В тот момент в Шотландии полным ходом идет гражданская война. Ее ждет встреча с симпатичным раненым солдатом. Несмотря на то, что в нашем времени Клэр ждет муж, она выходит замуж за Джейми, чтобы спастись и найти выход из временной дыры.

Лента захватывает своей аутентичностью: шотландские пейзажи, звуки волынки, килты, дожди – все подчеркивает атмосферность севера Великобритании. В сериале собраны почти все достопримечательности страны, поэтому глазу остается только радоваться, а душе – желать покорять просторы Шотландии.

"Иностранка": смотрите трейлер к сериалу

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"Таинственный путь" / Mystery Road (2018)

В австралийской глубинке исчезают двое подростков, которые работали на местной ферме. На их поиски отправляют детектива Джея Суон. Жители села уверены, что ребята просто куда-то ушли. Однако полицейский подозревает, что свидетели что-то недоговаривают.

Многим Австралия кажется чем-то недоступным и неизведанным. Конечно, все знают о кенгуру, Сиднейском оперном и аборигенам. Однако создатели сериала показывают другую Австралию – ее утеряные пространства, маленькие деревни и дальние горизонты.

"Таинственный путь": смотрите трейлер к сериалу

Приятного просмотра!