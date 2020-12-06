Перегляд стрічок є найбільшим мотиватором для подорожей. Не дарма локації з відомих фільмів та серіалів стають туристичними хітами, а черги до популярних пам'яток стають все більше.

Travel24 підготував для вас добірку серіалів, після перегляду яких, не можливо залишатися вдома.

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"Чорні вітрила" / Black Sails (2014)

1715 рік – пік піратства в Карибському морі. Нью-Провіденс – острів-резиденція піратів, де править беззаконня. У центрі сюжету – союз капітана Флінта і дочки місцевого британського чиновника Елеонор Гатрі. Вони мають намір домогтися незалежності острова від Британської імперії.

Крім морських битв і піратських інтриг, Чорні вітрила заворожують візуально: приголомшливі тропічні локації з пісочними берегами, пальмами й океаном. Стрічку знімали в Південній Африці, в місті Кейптаун і його околицях. Продюсери з локацією не помилились – райське місце на краю землі здатне позмагатися в красі з Карибами.

"Чорні вітрила": дивіться трейлер серіалу

"Емілі в Парижі" / Emily in Paris (2020)

У центрі сюжету американка Емілі з Чикаго, яка несподівано отримує роботу мрії у французькій маркетинговій фірмі. Героїня збирає валізи, залишає свого хлопця і відправляється в місто любові, не знаючи жодного слова по-французьки. У Парижі Емілі допомагає своєму роботодавцю відійти від традиційного маркетингу і стати кращими у своїй справі. При цьому дівчина не забуває і про особисте життя, занурюючись в низку захопливих пригод з новими колегами, друзями й коханцями...

У серіалі показали неймовірну атмосферу Парижа, тому після перегляду здається, наче ви побували у романтичній столиці Франції.

"Емілі в Парижі": дивіться трейлер серіалу

"Вершина озера" / Top of the Lake (2017)

У новозеландському містечку зникає 12-річна Туї. Пізніше стає відомо, що вона була на 5-му місяці вагітності. За розслідування береться детектив Робін Гріффін, яка нещодавно повернулася з Австралії.

Попри похмурість і депресивність сюжету, місце зйомок, а саме місто Квінстаун, після виходу серіалу стало одним з найбільш відвідуваних в країні. Щорічно сюди приїжджають близько двох мільйонів туристів. Все через неймовірні краєвиди, приголомшливу ​​красу гір і прозорих озер.

"Вершина озера": дивіться трейлер серіалу

"Світ Дикого Заходу" / Westworld (2016)

Дія серіалу розгортається в майбутньому, де вже почали використовувати штучний інтелект. Доктор Роберт Форд створив парк Світ Дикого Заходу, в якому живуть андроїди в людській подобі. Багаті представники сучасного світу можуть розпоряджатися долями жителів парку, як захочуть. Убитих роботів лагодять і знову запускають в гру. Але виявляється, що не всі андроїди втрачають спогади…

Стрічку знімали на декількох мальовничих локаціях, які давно стали must visit у США: долина Касл-Веллі, розташована біля річки Колорадо, національні парки Арчес, Каньонлендс і Голова мертвого коня. Загалом, знамениті американські каньйони, червоні піски, скелі – все те, що так вабить туристів з усього світу.

"Світ Дикого Заходу ": дивіться трейлер серіалу

"Іноземка" / Outlander (2014)

Часи Другої світової війни. Прогулюючись біля шотландських кам'яних кіл, військова медсестра Клер Рендалл переміщається в минуле – на 200 років назад. У той момент в Шотландії повним ходом йде громадянська війна. На неї чекає зустріч із симпатичним пораненим солдатом. Попри те, що в нашому часі Клер чекає чоловік, вона виходить заміж за Джеймі, щоб врятуватися і знайти вихід з часової дірки.

Стрічка захоплює своєю автентичністю: шотландські пейзажі, звуки волинки, кілти, дощі – все підкреслює атмосферність півночі Великої Британії. У серіалі зібрані майже всі визначні пам'ятки країни, тому оку залишається лише радіти, а душі – бажати підкорювати простори Шотландії.

"Іноземка": дивіться трейлер серіалу

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"Таємничий шлях" / Mystery Road (2018)

В австралійській глибинці зникають двоє підлітків, які працювали на місцевій фермі. На їх пошуки відправляють детектива Джея Суона. Жителі села впевнені, що хлопці просто кудись пішли. Однак поліцейський підозрює, що свідки щось недоговорюють.

Багатьом Австралія здається чимось недоступним і незвіданим. Звичайно, всі знають про кенгуру, Сіднейський оперний і аборигенів. Однак творці серіалу показують іншу Австралію – її загублені простори, маленькі села і далекі горизонти.

"Таємничий шлях": дивіться трейлер серіалу

Приємного перегляду!