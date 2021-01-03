Пандемия коронавируса стала причиной, почему люди меньше путешествуют. Но и те поездки, которые остались, сопровождаются тревогами и стрессами. Что делать, чтобы расслабиться и наслаждаться путешествием?

Карантин повлиял на каждого из нас, а в частности, именно на психологическое здоровье людей и повысил уровень тревожности и неуверенности. О том, как побороть тревожность из-за COVID-19 во время путешествия, сообщает издание "О, Море".

Читайте также Лучшие успокаивающие онлайн-трансляции природы: 12 видео, которые покажут красоту планеты

Журналисты пообщались с психологинею бот-платформы "Elomia" Евгенией Миняйленко и магистром психологии Ольгой Михайльонкою.

Что такое тревожность?

Тревожность – это индивидуальная особенность человека к переживанию внешних факторов окружающей среды. Она возникает под влиянием неблагоприятных условий для самого человека.

С древних времен и до сегодняшнего дня считается, что все тревоги человека прежде всего касаются того, что она боится за свою жизнь и здоровье, – подчеркивает Евгения.

Сейчас это явление очень распространено в состоянии эпидемиологической опасности. Наверное, каждый человек задумывался, что произойдет с ним или с его близкими в случае заражения COVID-19.



Что такое тревожность / moyezdorovya.com.ua

Что же делать, когда чувство тревоги в путешествиях не исчезает?

Сильнее тревожность может ощущаться перед самой поездкой. Но когда человек все-таки решился на путешествие, он должна тщательно себя подготовить для того, чтобы не испортить его. Ограничьте или избегайте медиа-ресурсов, которые распространяют ложную информацию, определите, что именно усиливает вашу тревожность и перестаньте делать эти действия.

Евгения советует не программировать себя на плохое, потому что когда человеческий организм истощенном из-за стресса, общий иммунитет снижается, и еще больше шансов заболеть любым заболеванием.

Как снизить уровень стресса в транспорте?

Чтобы снизить уровень стресса в транспорте, нужно, в первую очередь, не думать о том, что что-то обязательно случится. Потому что именно из-за ожидания опасности сильно страдает психическое здоровье.

Универсального рецепта, который поможет снизить уровень стресса в транспорте – нет, но психологини поделились способами, которые могут вам помочь:

слушайте успокаивающую музыку



Слушайте успокаивающую музыку в транспорте / ru.freepik.com

наблюдайте пейзажи за окном: фокусируйтесь на том, что видите из окна, или считайте разные предметы одного цвета

читайте любимую книгу

разговаривайте по телефону

жуйте резинку: это может помочь облегчить симптомы тревоги

посмотрите фильм или сериал

делайте дыхательную гимнастику: почувствуйте, как воздух заходит через нос, попадает в легкие и выходит наружу.

Интересно Какие фильмы стоит скачать в дорогу: подборка выходного дня

Также они отмечают, что такие простые упражнения исключают негативные мысли о прошлом или будущем. Для начала будет достаточно потренироваться 2 – 3 минуты, а затем – постепенно увеличивать время.

Чем успокоить себя на отдыхе?

Для того чтобы уменьшить волнения в первую очередь нужно напоминать себе цель поездки, а также о ресурсах, которые были потрачены на нее. Настраивайте себя на лучшее. Выбирайте то, что вас успокаивает больше всего. Попробуйте арт-терапию, рисуйте, фотографируйте, танцуйте и гуляйте.

В течение дня, когда чувствуете тревожность, остановитесь, скажите себе "стоп" и сделайте три вдоха и три выдоха. Также полезно практиковать благодарность: утром или вечером проговорите, или запишите три конкретные вещи, за которые вы благодарны, чтобы видеть не только трудности. Сделайте себе теплый сладкий напиток, например, чай, – рекомендует Ольга.

Напоследок психологини советуют не забывать выполнять карантинные нормы: мыть руки, носить маски, соблюдать дистанцию ​​и все обязательно будет хорошо.