Украинцы уже долгое время сидят на карантине. Список must watch фильмов и сериалов выполнен, перечитанные книги и учебные пособия, пройденные десятки онлайн-курсов. А что дальше? Теперь стоит насладиться трансляциями природы, которые смогут успокоить вас.

На Youtube уже далеко не первый год транслируются включения с веб-камер в разных точках планеты. Особенно много видео доступно на тему природы. Например, многие веб-трансляций доступны на Youtube-канале "Explore Zen Den".

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Он позиционирует себя как канал с успокаивающими видео природы. То, что надо в условиях стресса из-за карантина и коронавирусной ситуации. Здесь самые разные варианты – от полярного сияния и живописных озер к солнечным пляжам и горным вершинам.

Успокаивающие онлайн-трансляции пейзажей природы

Гора Диабло на острове Санта-Крус

Западное побережье озера Тахо

Река Накнек

Остров Каталина

Северное сияние

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Пляж Санта-Моника

Гора Хоумвуд

Успокаивающие онлайн-трансляции с животными

Также здесь есть немало камер заповедников и зоопарков, так что есть возможность наблюдать не только за красивыми пейзажами, но и жизнью животных в естественных или приближенных к ним условиях.

Центр панды Шеншупинг Генгда в долине Волонг в Китае

Дикие лисы в естественном научном центре "Сквам-Лейкс" в Холдердс

Водопад Брукс – Национальный парк Катмай, Аляска

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Побережье Северной Каролины

Большая пятерка Африки

Приятного просмотра!