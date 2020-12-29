Лучшие успокаивающие онлайн-трансляции природы: 12 видео, которые покажут красоту планеты
Украинцы уже долгое время сидят на карантине. Список must watch фильмов и сериалов выполнен, перечитанные книги и учебные пособия, пройденные десятки онлайн-курсов. А что дальше? Теперь стоит насладиться трансляциями природы, которые смогут успокоить вас.
На Youtube уже далеко не первый год транслируются включения с веб-камер в разных точках планеты. Особенно много видео доступно на тему природы. Например, многие веб-трансляций доступны на Youtube-канале "Explore Zen Den".
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Он позиционирует себя как канал с успокаивающими видео природы. То, что надо в условиях стресса из-за карантина и коронавирусной ситуации. Здесь самые разные варианты – от полярного сияния и живописных озер к солнечным пляжам и горным вершинам.
Успокаивающие онлайн-трансляции пейзажей природы
Гора Диабло на острове Санта-Крус
Западное побережье озера Тахо
Река Накнек
Остров Каталина
Северное сияние
Обратите внимание Полярное сияние, заставляющее затаить дыхание: 25 победных фото по версии "Capture the Atlas"
Пляж Санта-Моника
Гора Хоумвуд
Успокаивающие онлайн-трансляции с животными
Также здесь есть немало камер заповедников и зоопарков, так что есть возможность наблюдать не только за красивыми пейзажами, но и жизнью животных в естественных или приближенных к ним условиях.
Центр панды Шеншупинг Генгда в долине Волонг в Китае
Дикие лисы в естественном научном центре "Сквам-Лейкс" в Холдердс
Водопад Брукс – Национальный парк Катмай, Аляска
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Побережье Северной Каролины
Большая пятерка Африки
Приятного просмотра!
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