В 2020 любому из нас не хватает каких-то приключений, новых впечатлений и ярких эмоций. Однако, получить все это можно с помощью интересных фильмов, которые перенесут вас в другую реальность.

Travel24 подготовил подборку, которая поможет попутешествовать вместе с главными героями и получить яркие эмоции.

Смотрите также Ленты о Париже, которые передают атмосферу романтического города: подборка выходного дня

"Земля будущего: Мир за пределами" / Tomorrowland: A World Beyond

Год выхода: 2015

Жанр: фантастика, приключения

Режиссер: Брэд Берд

Главные роли: Бритт Робертсон, Джордж Клуни, Рэфф Кэссиди, Хью Лори

В альтернативной реальности существует мифическая земля завтрашнего дня, от благосостояния которой зависит жизнь современного человечества. Пропуском в город будущего служит, на первый взгляд, обычный значок. Один из них случайным образом оказывается в руках девочки-подростка по имени Кейси Ньютон, которая вынуждена спасать мир будущего...

"Земля будущего: Мир за пределами": смотрите трейлер онлайн

"Ночь в музее" / Night at the museum

Год выхода: 2006

Жанр: комедия, фэнтези

Режиссер: Шон Леви

Главные роли: Бен Стиллер, Джэйк Черри, Карла Гуджино, Робин Уильямс

Ларри Дэйли – молодой человек, который в поисках работы попадает в музей, где приступает к обязанностям ночного сторожа. Оказывается, не так проста эта работа, как могло показаться на первый взгляд. Потому что самое главное – не только не дать никому войти в музей, но и не позволить никому и ничему из музея выйти, ведь охранник случайно открывает древнее заклятие, которое оживляет представленные экспонаты. Теперь всех ждет ночь, полная хаоса и веселья...

Также есть 2 и 3 часть фильма: "Ночь в музее 2" и "Ночь в музее: Секрет гробницы".

"Ночь в музее": смотрите трейлер онлайн

"Джуманджи: Зов джунглей" / Jumanji: Welcome to the Jungle

Год выхода: 2017

Жанр: приключения, комедия, фэнтези, боевик

Режиссер: Джейк Кэздан

Главные роли: Карен Гиллан, Дуэйн Джонсон, Кевин Харт, Джек Блэк

Четверо подростков оказываются внутри компьютерной игры Джуманджи, в которой превращаются в вымышленных героев: умный и застенчивый Спенсер на отважного и сильного исследователя, крепыш Фридж становится низеньким зоологом, модница и красавица Беттани – толстым профессором, а неуклюжая Марта получила персонажа бесстрашной и искусной амазонки. Их ждет борьба с носорогами, черными мамбами, а на каждом шагу им придется проходить множество ловушек и головоломок, чтобы не погибнуть и найти путь домой.

Также есть вторая часть картины: "Джуманджи: Новый уровень".

"Джуманджи: Зов джунглей": смотрите трейлер онлайн

"Путешествие к центру Земли" / Journey to the Center of the Earth

Год выхода: 2008

Жанр: приключения, фэнтези

Режиссер: Эрик Бревиг

Главные роли: Брендан Фрейзер, Джош Хатчерсон, Анита Брием, Сет Майерс

Во всемирно известного ученого Тревора Андерсона без вести пропал родной брат Макс, который искал в Исландии проход к центру Земли. По оставшимся подсказкам Тревор вместе с сыном пропавшего брата отправляется на остров, где с помощью местной проводницы Ханны проникает через пещеру вблизи потухшего вулкана в затерянный мир, наполненный доисторическими существами и другими опасностями.

Также есть вторая часть фильма "Путешествие 2: Таинственный остров".

"Путешествие к центру Земли": смотрите трейлер онлайн

Интересно Какие фильмы стоит скачать в дорогу: подборка выходного дня

"Зачарованная"/ Enchanted

Год выхода: 2007

Жанр: мюзикл, фэнтези

Режиссер: Кевин Лима

Главные роли: Эми Адамс, Патрик Демпси, Джеймс Марсден, Тимоти Сполл

Жизель живет в сказочном мультипликационном мире, в котором животные разговаривают и поют, а любая история заканчивается счастливым концом. После того как Принц Эдвард спас Жизель от посягательств злобного тролля, влюбленные решили обвенчаться на следующий же день. Но злобная мачеха Принца, не желая расставаться с троном, решила избавиться от будущей невестки и с помощью злых чар отправила ее в мир, где, по ее мнению, не бывает хеппи-эндов – в Нью-Йорк...

"Зачарованная": смотрите трейлер онлайн

Приятного просмотра!