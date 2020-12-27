5 крутих пригодницьких фільмів, які перенесуть вас в іншу дійсність: добірка вихідного дня
У 2020 будь-кому з нас не вистачає якихось пригод, нових вражень та яскравих емоцій. Однак, отримати все це можна за допомогою цікавих фільмів, які перенесуть вас в іншу реальність.
Travel24 підготував добірку, яка допоможе помандрувати разом з головними героями та отримати яскраві емоції.
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"Земля майбутнього: Світ за межами" / Tomorrowland: A World Beyond
В альтернативній реальності існує міфічна земля завтрашнього дня, від добробуту якої залежить життя сучасного людства. Пропуском в місто майбутнього служить, на перший погляд, звичайнісінький значок. Один з них випадковим чином виявляється в руках дівчинки-підлітка, на ім'я Кейсі Ньютон, яка змушена рятувати світ майбутнього…
"Земля майбутнього: Світ за межами": дивіться трейлер онлайн
"Ніч у музеї" / Night at the museum
Ларі Дейлі – молодий чоловік, який у пошуках роботи потрапляє в музей, де приступає до обов'язків нічного сторожа. Виявляється, не така це проста робота, як могло здатися, на перший погляд. Бо найголовніше – не тільки не дати нікому увійти в музей, але й не дозволити нікому і нічому з музею вийти, адже охоронець випадково відкриває древнє закляття, яке оживляє представлені експонати. Тепер на всіх чекає ніч, повна хаосу і веселощів…
Також є 2 та 3 частина фільму: "Ніч у музеї 2" та "Ніч у музеї: Секрет гробниці".
"Ніч у музеї": дивіться трейлер онлайн
"Джуманджі: Поклик джунглів" / Jumanji: Welcome to the Jungle
Четверо підлітків опиняються всередині комп'ютерної гри Джуманджі, у якій перетворюються на вигаданих героїв: розумний і сором’язливий Спенсер на відважного та сильного дослідника, здоровань Фрідж стає низеньким зоологом, модниця і красуня Беттані – товстим професором, а незграбна Марта отримала персонажа безстрашної та вправної амазонки. На них чекає боротьба з носорогами, чорними мамбами, а на кожному кроці їм доведеться проходити безліч пасток і головоломок, щоб не загинути та віднайти шлях додому.
Також є друга частина стрічки: "Джуманджі: Новий рівень".
"Джуманджі: Поклик джунглів": дивіться трейлер онлайн
"Подорож до центру Землі" / Journey to the Center of the Earth
У всесвітньо відомого вченого Тревора Андерсона безвісти пропав рідний брат Макс, який шукав в Ісландії прохід до центру Землі. За залишеними підказками Тревор разом з сином зниклого брата вирушає на острів, де за допомогою місцевої провідниці Ханни проникає через печеру поблизу погаслого вулкана в загублений світ, наповнений доісторичними істотами та іншими небезпеками.
Також є друга частина фільму "Подорож 2: Таємний острів".
"Подорож до центру Землі": дивіться трейлер онлайн
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"Зачарована"/ Enchanted
Жизель живе в казковому мультиплікаційному світі, в якому тварини розмовляють і співають, а будь-яка історія закінчується щасливим кінцем. Після того, як Принц Едвард врятував Жизель від зазіхань злобного троля, закохані вирішили повінчатися на наступний же день. Але злісна мачуха Принца, не бажаючи розлучатися з троном, вирішила позбутися майбутньої невістки й за допомогою злих чар відправила її у світ, де, на її думку, не буває хепі-ендів – в Нью-Йорк...
"Зачарована": дивіться трейлер онлайн
Приємного перегляду!
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