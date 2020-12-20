Коли за вікном зима, можна без жодних докорів сумління загорнутися в теплий плед, запастися печивом та чаєм, і зануритися в прекрасний світ французького кіно, яке передасть всю атмосферу найромантичнішого міста.

Travel24 підготував для вас добірку фільмів про столицю Франції, які відкриють її з іншого боку.

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"Опівночі в Парижі" / Midnight in Paris

Рік виходу: 2011

Жанр: мелодрами, фентезі

Режисер: Вуді Аллен

Головні ролі: Оуен Вілсон, Маріон Котіяр, Рейчел МакАдамс, Майкл Шин

Не зовсім успішний письменник для підготовки весілля приїжджає в Париж разом зі своєю коханою та її батьками. Раптово він потрапляє у 20-і роки минулого століття – епоху, якою він завжди захоплювався, знайомиться там з багатьма історичними особистостями. Йому настільки подобається, що він не хоче повертатися назад, але ж на нього чекає наречена…

"Опівночі в Парижі": дивіться трейлер онлайн

"Емілі в Парижі" / Emily in Paris

Рік виходу: 2020

Жанр: драми, комедії

Режисер: Ендрю Флемінг

Головні ролі: Лілі Коллінз , Фредерік Анскомбре, Семюель Арнольд, Лукас Браво

У центрі сюжету американка Емілі з Чикаго, яка несподівано отримує роботу мрії у французькій маркетинговій фірмі. Героїня збирає валізи, залишає свого хлопця і відправляється в місто любові, не знаючи жодного слова по-французьки. У Парижі Емілі допомагає своєму роботодавцю відійти від традиційного маркетингу і стати кращими у своїй справі. При цьому дівчина не забуває і про особисте життя, занурюючись в низку захопливих пригод з новими колегами, друзями й коханцями...

У серіалі показали неймовірну атмосферу Парижа, тому після перегляду здається, наче ви побували у романтичній столиці Франції.

"Емілі в Парижі": дивіться трейлер онлайн

"Рататуй" / Ratatouille

Рік виходу: 2007

Жанр: мультфільм. фентезі

Режисер: Бред Берд, Ян Пінкава

Головні ролі: Петтон Освальт, Єн Голм, Лу Романо, Браян Деннехі

Щур Ремі володіє унікальним смаком. Він готовий ризикувати власним життям, щоб подивитися улюблене кулінарне шоу і роздобути якусь приправку або просто свіжий продукт. Ремі живе зі своїми родичами, які його не розуміють і не приймають його захоплення кулінарією. Коли Ремі випадково потрапляє на кухню вишуканого ресторану, він вирішує скористатися шансом, що випав йому, і перевірити свої навички. На цю ж кухню потрапляє і юний Лінгвіні. Усе, на що він може розраховувати – це посада прибиральника. Але він теж отримує свій шанс…

"Рататуй": дивіться трейлер онлайн

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"Париж, я люблю тебе" / Paris, je t'aime

Рік виходу: 2006

Жанр: мелодрами, комедії

Режисер: Оливье Ассайас, Фредерік Обюртен, Еммануель Бенбії

Головні ролі: Наталі Портман , Жерар Депардьє , Ольга Куриленк о , Елайджа Вуд

Це двогодинний фільм, що складається з вісімнадцяти короткометражних фільмів, поставлених в різних районах Парижа. Кілька режисерів різних національностей віддають данину місту Ейфелевої вежі в цьому нетрадиційному і всеосяжному збірнику короткометражок. Кожен з 18 епізодів, що відповідає певному району Парижа, триває не більше 5 хвилин, практично викладаючи історії незліченних життів людей, що відбуваються в місті в певний день.

"Париж, я люблю тебе": дивіться трейлер онлайн

Приємного перегляду!