Стрічки про Париж, які найкраще передають атмосферу романтичного міста: добірка вихідного дня
Коли за вікном зима, можна без жодних докорів сумління загорнутися в теплий плед, запастися печивом та чаєм, і зануритися в прекрасний світ французького кіно, яке передасть всю атмосферу найромантичнішого міста.
Travel24 підготував для вас добірку фільмів про столицю Франції, які відкриють її з іншого боку.
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"Опівночі в Парижі" / Midnight in Paris
Не зовсім успішний письменник для підготовки весілля приїжджає в Париж разом зі своєю коханою та її батьками. Раптово він потрапляє у 20-і роки минулого століття – епоху, якою він завжди захоплювався, знайомиться там з багатьма історичними особистостями. Йому настільки подобається, що він не хоче повертатися назад, але ж на нього чекає наречена…
"Опівночі в Парижі": дивіться трейлер онлайн
"Емілі в Парижі" / Emily in Paris
У центрі сюжету американка Емілі з Чикаго, яка несподівано отримує роботу мрії у французькій маркетинговій фірмі. Героїня збирає валізи, залишає свого хлопця і відправляється в місто любові, не знаючи жодного слова по-французьки. У Парижі Емілі допомагає своєму роботодавцю відійти від традиційного маркетингу і стати кращими у своїй справі. При цьому дівчина не забуває і про особисте життя, занурюючись в низку захопливих пригод з новими колегами, друзями й коханцями...
У серіалі показали неймовірну атмосферу Парижа, тому після перегляду здається, наче ви побували у романтичній столиці Франції.
"Емілі в Парижі": дивіться трейлер онлайн
"Рататуй" / Ratatouille
Щур Ремі володіє унікальним смаком. Він готовий ризикувати власним життям, щоб подивитися улюблене кулінарне шоу і роздобути якусь приправку або просто свіжий продукт. Ремі живе зі своїми родичами, які його не розуміють і не приймають його захоплення кулінарією. Коли Ремі випадково потрапляє на кухню вишуканого ресторану, він вирішує скористатися шансом, що випав йому, і перевірити свої навички. На цю ж кухню потрапляє і юний Лінгвіні. Усе, на що він може розраховувати – це посада прибиральника. Але він теж отримує свій шанс…
"Рататуй": дивіться трейлер онлайн
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"Париж, я люблю тебе" / Paris, je t'aime
Це двогодинний фільм, що складається з вісімнадцяти короткометражних фільмів, поставлених в різних районах Парижа. Кілька режисерів різних національностей віддають данину місту Ейфелевої вежі в цьому нетрадиційному і всеосяжному збірнику короткометражок. Кожен з 18 епізодів, що відповідає певному району Парижа, триває не більше 5 хвилин, практично викладаючи історії незліченних життів людей, що відбуваються в місті в певний день.
"Париж, я люблю тебе": дивіться трейлер онлайн
Приємного перегляду!
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