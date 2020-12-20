Ленты о Париже, которые передают атмосферу романтического города: подборка выходного дня
Когда за окном зима, можно без всяких угрызений совести завернуться в теплый плед, запастись печеньем и чаем, и окунуться в прекрасный мир французского кино, которое передаст всю атмосферу самого романтичного города.
Travel24 подготовил для вас подборку фильмов о столице Франции, которые откроют ее с другой стороны.
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"Полночь в Париже" / Midnight in Paris
Не совсем успешный писатель для подготовки свадьбы приезжает в Париж вместе со своей возлюбленной и ее родителями. Внезапно он попадает в двадцатые года прошлого века – эпоху, которой он всегда восхищался, знакомится там с многими историческими личностями. Ему настолько нравится, что он не хочет возвращаться назад, но его ждет невеста...
"Полночь в Париже": смотрите трейлер онлайн
"Эмили в Париже" / Emily in Paris
В центре сюжета американка Эмили из Чикаго, которая неожиданно получает работу мечты во французской маркетинговой фирме. Героиня собирает чемоданы, оставляет своего парня и отправляется в город любви, не зная ни одного слова по-французски. В Париже Эмили помогает своему работодателю отойти от традиционного маркетинга и стать лучшими в своем деле. При этом девушка не забывает и о личной жизни, погружаясь в ряд увлекательных приключений с новыми коллегами, друзьями и любовниками...
В сериале показали невероятную атмосферу Парижа, поэтому после просмотра кажется, будто вы побывали в романтической столице Франции.
"Эмили в Париже": смотрите трейлер онлайн
"Рататуй" / Ratatouille
Крыса Реми обладает уникальным вкусом. Он готов рисковать собственной жизнью, чтобы посмотреть любимое кулинарное шоу и заполучить какую-то приправку или просто свежий продукт. Реми живет со своими родственниками, которые его не понимают и не принимают его увлечение кулинарией. Когда Реми случайно попадает на кухню изысканного ресторана, он решает воспользоваться шансом, который выпал ему, и проверить свои навыки. На эту же кухню попадает и юный Лингвини. Все, на что он может рассчитывать – это должность уборщика. Но он тоже получает свой шанс...
"Рататуй": смотрите трейлер онлайн
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"Париж, я люблю тебя" / Paris, je t'aime
Это двухчасовой фильм, состоящий из восемнадцати короткометражных фильмов, поставленных в разных районах Парижа. Несколько режиссеров разных национальностей отдают дань городу Эйфелевой башни в этом нетрадиционном и всеобъемлющем сборнике короткометражек. Каждый из 18 эпизодов, соответствует определенному району Парижа, длится не более 5 минут, практически излагая истории бесчисленных жизней людей, происходящих в городе в определенный день.
"Париж, я люблю тебя": смотрите трейлер онлайн
Приятного просмотра!
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