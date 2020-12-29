Українці вже довгий час сидять на карантині. Список must watch фільмів та серіалів вже виконаний, перечитані книги й навчальні посібники, пройдені десятки онлайн-курсів. А що далі? Тепер варто насолодитися трансляціями природи, які зможуть заспокоїти вас.

На Youtube вже далеко не перший рік транслюються включення з веб-камер в різних точках планети. Особливо багато відео є на тему природи. Наприклад, чимало веб-трансляцій доступні на Youtube-каналі "Explore Zen Den".

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Він позиціонує себе як канал із заспокійливими відео природи. Те, що треба в умовах стресу через карантин і коронавірусну ситуацію. Тут найрізноманітніші варіанти – від полярного сяйва і мальовничих озер до сонячних пляжів та гірських вершин.

Заспокійливі онлайн-трансляції пейзажів природи

Гора Діабло на острові Санта-Крус

Західне узбережжя озера Тахо

Річка Накнек

Острів Каталіна

Північне сяйво

Зверніть увагу Полярне сяйво, яке змушує затамувати подих: 25 переможних фото за версією "Capture the Atlas"

Пляж Санта-Моніка

Гора Хоумвуд

Заспокійливі онлайн-трансляції з тваринами

Також тут є чимало камер із заповідників і зоопарків, так що є можливість спостерігати не тільки за красивими краєвидами, але і життям тварин у природних або наближених до них умовах.

Центр панди Шеншупінг Генгда в долині Волонг в Китаї

Дикі лисиці у природничому науковому центрі "Сквам-Лейкс" у Холдердс

Водоспад Брукс – Національний парк Катмай, Аляска

Цікаво Стрічки про Париж, які найкраще передають атмосферу романтичного міста: добірка вихідного дня

Узбережжя Північної Кароліни

Велика п'ятірка Африки

Приємного перегляду!