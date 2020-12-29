Найкращі заспокійливі онлайн-трансляції природи: 12 відео, які покажуть красу планети
Українці вже довгий час сидять на карантині. Список must watch фільмів та серіалів вже виконаний, перечитані книги й навчальні посібники, пройдені десятки онлайн-курсів. А що далі? Тепер варто насолодитися трансляціями природи, які зможуть заспокоїти вас.
На Youtube вже далеко не перший рік транслюються включення з веб-камер в різних точках планети. Особливо багато відео є на тему природи. Наприклад, чимало веб-трансляцій доступні на Youtube-каналі "Explore Zen Den".
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Він позиціонує себе як канал із заспокійливими відео природи. Те, що треба в умовах стресу через карантин і коронавірусну ситуацію. Тут найрізноманітніші варіанти – від полярного сяйва і мальовничих озер до сонячних пляжів та гірських вершин.
Заспокійливі онлайн-трансляції пейзажів природи
Гора Діабло на острові Санта-Крус
Західне узбережжя озера Тахо
Річка Накнек
Острів Каталіна
Північне сяйво
Зверніть увагу Полярне сяйво, яке змушує затамувати подих: 25 переможних фото за версією "Capture the Atlas"
Пляж Санта-Моніка
Гора Хоумвуд
Заспокійливі онлайн-трансляції з тваринами
Також тут є чимало камер із заповідників і зоопарків, так що є можливість спостерігати не тільки за красивими краєвидами, але і життям тварин у природних або наближених до них умовах.
Центр панди Шеншупінг Генгда в долині Волонг в Китаї
Дикі лисиці у природничому науковому центрі "Сквам-Лейкс" у Холдердс
Водоспад Брукс – Національний парк Катмай, Аляска
Цікаво Стрічки про Париж, які найкраще передають атмосферу романтичного міста: добірка вихідного дня
Узбережжя Північної Кароліни
Велика п'ятірка Африки
Приємного перегляду!
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