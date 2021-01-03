В Центре общественного Минздрава напомнили алгоритм досрочного прекращения самоизоляции после возвращения из новогодних путешествий из-за рубежа.

Как сообщается на странице ЦОЗ в Фейсбук, сначала необходимо сделать ПЦР-тест в одной из лабораторий, которая имеет доступ к электронной системе ЦОЗ.

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Отмечается, что лаборатории, которые не имеют доступа к системе, не могут внести результаты исследования для снятия самоизоляции через приложение "Действуй дома". После этого данные об отрицательном результате лаборатория вносит самостоятельно.

Любые сведения об отрицательном результате ПЦР-тестирование, направленные на почту, сообщением в соцсетях, предоставленные телефоном и т.д., к работе не принимают. Результат исследования лаборатория должна ввести в электронную базу данных, – объяснили в ЦОЗ.

В сообщении уточняется, что номер телефона должен соответствовать номеру, для которого включено приложение "Действуй дома", и должен быть записан в правильном формате. В то же время допускается и иностранный номер. За корректность и оперативность внесения данных отвечают лаборатории, осуществляющие тестирования.

Впоследствии данные электронной платформы синхронизируются с сервисом "Действуй дома", это происходит автоматически каждый час и без выходных.



Инструкция, как досрочно прекратить обязательную самоизоляцию при возвращении из-за границы

Центр общественного здоровья не обрабатывает данные в ручном режиме! По всем вопросам ввода или редактирования данных необходимо обращаться в лабораторию, которая выполнила тестирование, – отметили в ЦОЗ.

Также в сообщении отметили, что по всем вопросам о работе приложения "Действуй дома" следует обращаться в Министерство цифровой трансформации, а по вопросам повестки пересечения границы в Государственную пограничную службу Украины.

Куда обращаться за дополнительной информацией?

Украинцы могут обратиться в отдел организации лабораторной работы ЦОЗ по телефону: 044 294 64 99. В случае, если граждане имеют отрицательный тест ПЦР, выполненный за границей, но пограничники все же заставили установить приложение "Действуй дома", необходимо направить запрос в ЦОЗ на адрес contact@phc.org.ua.

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