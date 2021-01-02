Эстония будет выдавать паспорта нового образца с необычным дизайном с 1 января 2021 года.

Страницы будут украшены символами страны – птицами, животными и растениями. Об этом сообщили в Департаменте полиции и погранохраны страны.

Читайте также: 15 гостиничных номеров с лучшими в мире видами из окна: атмосферные фото

"Нововведением является то, что защитные элементы станут частью оформления документа. Часть защитных элементов видимая и невооруженным глазом и ощущается на ощупь, а часть можно увидеть только с увеличительным стеклом или с помощью специального освещения", – сказала чиновница из Департамента полиции и погранохраны Елийза саун.

Смотрите видео с новым дизайном паспорта Эстонии:

Будут использовать новый материал для нанесения данных пользователя паспорта. Поменяли защищенную бумагу на поликарбонат, используемый в изготовлении ID-карт.

Также на страницах нового паспорта можно разглядеть фразы эстонском вроде "Послушай, дорогой, как шумят деревья" или "Сочная клюква на болотистом берегу хороша на вкус".

Фото нового дизайна эстонского паспорта:







