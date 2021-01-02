В Эстонии будет новый волшебный дизайн паспорта: фото
Эстония будет выдавать паспорта нового образца с необычным дизайном с 1 января 2021 года.
Страницы будут украшены символами страны – птицами, животными и растениями. Об этом сообщили в Департаменте полиции и погранохраны страны.
Читайте также: 15 гостиничных номеров с лучшими в мире видами из окна: атмосферные фото
"Нововведением является то, что защитные элементы станут частью оформления документа. Часть защитных элементов видимая и невооруженным глазом и ощущается на ощупь, а часть можно увидеть только с увеличительным стеклом или с помощью специального освещения", – сказала чиновница из Департамента полиции и погранохраны Елийза саун.
Смотрите видео с новым дизайном паспорта Эстонии:
Будут использовать новый материал для нанесения данных пользователя паспорта. Поменяли защищенную бумагу на поликарбонат, используемый в изготовлении ID-карт.
Также на страницах нового паспорта можно разглядеть фразы эстонском вроде "Послушай, дорогой, как шумят деревья" или "Сочная клюква на болотистом берегу хороша на вкус".
Фото нового дизайна эстонского паспорта:
Поделиться новостью
-
Дмитрий Комаров рассказал о вариантах отдыха на Мальдивах2 января , 21:53
-
5 крутых приключенческих фильмов, которые перенесут вас в другую реальность: подборка выходного27 декабря 2020 , 14:28
-
Какие выходки пассажиров заставляют бортпроводников "закатывать глаза" – перечень27 декабря 2020 , 11:14