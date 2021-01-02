Естонія буде видавати паспорти нового зразка з незвичайним дизайном з 1 січня 2021 року.

Сторінки будуть прикрашені символами країни – птахами, тваринами та рослинами. Про це повідомили в Департаменті поліції та прикордонної охорони країни.

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"Нововведенням буде те, що захисні елементи стануть частиною дизайну документа. Частина захисних елементів видима і неозброєним оком і відчувається на дотик, а частина можна побачити тільки зі збільшувальним склом або за допомогою спеціального освітлення", – сказала чиновниця з Департаменту поліції і прикордонної охорони Елійза Сау.

Дивіться відео з новим дизайном паспорту Естонії:

Будуть використовувати новий матеріал для нанесення даних користувача паспорта. Поміняли захищений папір на полікарбонат, який використовується у виготовленні ID-карт.

Також на сторінках нового паспорта можна розгледіти фрази на естонському на кшталт "Послухай, дорогий, як шумлять дерева" або "Соковита журавлина на болотистому березі хороша на смак".

Фото нового дизайну естонського паспорту:







