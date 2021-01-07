Планировать свой отдых и путешествия на этот год заблаговременно трудно. Поэтому, чтобы знать, как пройдет отпуск и куда лучше отправиться следует принять во внимание гороскоп.

Travel24 расскажет, что ждет ваш знак зодиака в плане путешествий в этом году.

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Travel-гороскоп 2021

Овен

Лучше всего путешествовать несколько дней в феврале интересными местами родной страны. А после кратковременного отдыха, следующий можно будет сделать только в мае. В этом случае лучше выбрать зарубежный тур, подтянуть язык и хорошо отдохнуть. В июне на выходных можно отправиться в хорошо знакомые места, подышать воздухом и насладиться покоем. Июль тоже прекрасно подойдет для заграничного путешествия, если в мае оно так и не состоялось. От любых поездок стоит воздержаться в ноябре, потому что это неблагоприятный период для вас.

Телец

Вы будете полны оптимизма уже с января, поэтому именно в этот период лучше всего путешествовать и осматривать новые места, если, конечно, позволит время и финансы. Февраль станет месяцем, когда о поездках лучше забыть и хорошо поработать. В командировку или на отдых следует ехать во второй половине мая. Следующим месяцем, что хорошо подходит для отдыха, станет июль. Если в августе проснется желание повысить свой культурный уровень и осмотреть достопримечательности, то отказывать себе точно не стоит, это позволит обрести внутреннюю гармонию.



Какие путешествия ждут знак зодиака Телец / indastro.com

Близнецы

Вы не будете думать о путешествиях до самой весны. С приходом апреля можно отправиться куда-то на Юг или на Восток. Отпуск лучше всего планировать на июль, когда жизненные силы будут практически на грани и нужно будет хорошо отоспаться и ни о чем не думать. На Юг или Запад должны посмотреть в конце августа те, которые до этого не смогли отдохнуть. Следующим соответствующим месяцем для отдыха может стать только декабрь. В этот период лучше всего заниматься языковой практикой и подыскать себе путевку в спокойные места, чтобы восстановить душевный комфорт и набраться сил на следующий год.

Рак

В начале года даже и думать не нужно об отпуске. Максимальный отдых – посиделки с друзьями. Первые выходные в покое и гармонии могут быть только в апреле. В мае уже можно начинать присматриваться к зарубежным турам. Куда-то ехать в этот период не нужно, но вот спланировать поездку никто не запрещал. Все планы, которые были задуманы в мае, нужно начинать осуществлять только в августе. Но идеальным временем для семейного путешествия будет ноябрь.



Какие путешествия ждут знак зодиака Рак / deviantart.com

Лев

Вам стоит начать планировать свой отпуск уже с января, но вот осуществлять замыслы только в апреле. Это время просто идеально подходит для путешествий. Также прекрасной идеей станет проведение майских праздников где-то в путешествиях или на природе. Во второй половине августа можно идти в заслуженный отпуск. Остальную часть года лучше все же провести в работе и домашних хлопотах.

Дева

Вы можете начать отдыхать уже в первый месяц нового года. Отправляйтесь с друзьями кататься на лыжах или заниматься другими видами активного отдыха. Следующий месяц, который подходит для кратковременного отпуска – март. Июль подойдет для зарубежного курорта. Осенью нужно будет работать, а вот в декабре можно немного расслабиться и отправиться на спортивный отдых.



Какие путешествия ждут знак зодиака Дева / indastro.com

Весы

Январь и февраль лучше посвятить своему внутреннему развитию. Следует активно заниматься работой, пытаться построить успешную карьеру и достичь поставленной цели. Для того чтобы несколько дней уделить своим интересам и отдохнуть подходит март. К югу можно отправляться в августе. В настоящее время нужно планировать основной отпуск на работе. Она может подарить новую любовь, а не только яркие воспоминания и фотографии. Оставшуюся часть года вам стоит сосредоточиться работе.

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Скорпион

Начало года не подходит для путешествий, поэтому от всех предложений стоит отказываться и побыть дома. В марте нужно начать уделять внимание своему культурному уровню. Апрель можно провести в недалеких поездках. Отправляться в полноценный отпуск нужно в августе – это самое подходящее время. Следующий отдых, хотя и кратковременный, но веселый может быть только в ноябре.

Стрелец

Уже в начале года можно хорошо отдохнуть в родных стенах. Апрель станет месяцем, когда нужно собирать деньги на предстоящий отпуск. В мае стоит побывать на море, расслабиться и наконец успокоиться, набраться сил и зарядиться энергией. Июнь лучше посвятить работе, а вот в июле посмотреть на свое увлечение другими глазами, возможно, сделать выбор в пользу экстремального спорта. Хороший шанс отдохнуть и восстановиться будет в ноябре.



Какие путешествия ждут знак зодиака Стрелец / indastro.com

Козерог

Почти весь январь вы будете отдыхать, поэтому в этом месяце стоит запланировать отдых. После этого нужно будет работать, а о путешествиях думать только в апреле. Лучшим отдыхом будет лес или озеро. Аж в июле можно планировать следующий уикенд, и то, скорее всего, на несколько дней. Улучшить состояние своего здоровья следует в октябре, и выбрать для этих целей только лечебные курорты.

Водолей

Новогодние праздники и каникулы проведите с родными, а о полноценном отдыхе думайте не быстрее марта. В этот период можно удачно сменить обстановку, зарядиться позитивом и новыми эмоциями. Зарубежную поездку планируйте в июле. Там можно будет влюбиться или даже найти свое настоящее счастье. Все остальное время до конца года нужно стараться работать и развиваться.

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Рыбы

В начале года лучше никуда не ездить, но обязательно начать планировать свой будущий отдых. Конец весны станет временем достаточно серьезных финансовых трудностей, поэтому все поездки также следует отложить. Отпуск удастся в середине июля. Декабрь станет достаточно напряженным, но если будут свободные выходные, то нужно ехать на природу и восстанавливать душевный баланс.