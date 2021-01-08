COVID-19 змінив звичні плани українських зірок і їх поїздки на фешенебельні курорти. Для зимового відпочинку знаменитості обирають різні напрямки, але найпопулярніші все ж – Єгипет та українські Карпати.

Де проводять новорічні канікули селебріті українського шоу бізнесу, розповіли у сюжеті ТСН.

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Де проводять новорічні канікули українські зірки

Надя Дорофєєва

Співачка з чоловіком Володимиром Дантесом для свого зимового відпочинку обрали острів Балі. Своїми враженнями парочка активно ділиться в соцмережі. Щодня там з'являються нові світлини Дорофєєвої в купальнику та мальовничі пейзажі острова.

Дзідзьо

Співак різдвяні свята вирішив провести в рідних Бортниках, на Львівщині. Там батьківська хата, в якій збереться уся родина. Окрім мами Михайла Хоми, яка багато років живе в Португалії. Дзідзьо зауважує, якби не локдаун, поїхав би на свята до неї.

Португалія зараз закрита, до мами б поїхати, або запросити маму сюди, щоб ми всі в родинній хаті відсвяткували Святу вечерю, Різдво. Я в неї не був, – каже співак.

Ольга Сумська

Традиційно акторка з чоловіком Віталієм Борисюком та донькою Ганнусею свій щорічний зимовий відпочинок проводить в Карпатах. В Instagram Сумська охоче ділиться з підписниками відео та світлинами.

Сергій Танчинець

Лідер гурту "Без обмежень" розповів, що давно вже мріяв про відпочинок із родиною біля моря. Але на заваді були концерти та участь у проєкті "Танці з зірками". Каже, що вільний час з'явився тільки зараз, тому разом з сім'єю планує вирушити в Єгипет на курорт "Марс-Алам".

Катерина Кухар

Прима розповіла, що її чоловік – Олександр Стоянов, запланував для всієї родини відпочинок у теплих країнах. Утім, через коронавірус ці плани довелося змінити. Замість моря, вирішили показати дітям Львів, а потім відпочити в Карпатах.

Можливо ми поїдемо з ними до Львова, бо вони в нас ніколи там не були, наші друзі запросили у свій дім у Карпатах, можливо ми й поїдемо. Якщо буде тотальний локдаун поїдемо кататися на ковзанах і ліпити сніговика, – розповідає балерина.

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Дмитро Монатік

Український мультиартист MONATIK з дружиною і синами для новорічної відпустки обрали теплі Мальдіви. На сторінках в Instagram і Дмитро, і Ірина показали, як проходять їх канікули.