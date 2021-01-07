Відомий мандрівник Дмитро Комаров у тревел-шоу "Світ навиворіт" досліджує найвіддаленіші куточки планети й тамтешнє життя. У новому сезоні програми ведучий вирушив у Пакистан – одну з найнебезпечніших країн світу.

Про те, що він вивчав консервативну мусульманську країну і закони життя в ній, Дмитро написав у своєму Instagram.

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За його словами, Пакистан по-справжньому здивує українських глядачів – це абсолютно ексклюзивний матеріал, а багато сюжетів взагалі будуть показані вперше в історії не тільки українського, а й світового телебачення. Пакистан – як інша планета, держава, не схожа ні на одну з тих, де раніше бувала команда тревел-шоу.



Пакистан / Фото: @komarovmir / Instagram

Пакистан – країна, про яку більшість людей багато чули, але мало знають. У багатьох вона асоціюється із небезпеками. Але ж не може такого бути, щоб в країні був тільки негатив, як кажуть в новинах? Ми розберемося, що зі стереотипів – правда, а що – брехня. І найголовніше – покажемо справжнє життя простих людей в країні, яку ЗМІ називають однією з найнебезпечніших у світі, – пише ведучий.



Дмитро Комаров розповів про експедицію в Пакистан / Фото: @komarovmir / Instagram



Ведучий досліджує життя у Пакистані / Фото: @komarovmir / Instagram

Мандрівник зізнався, що експедиція до Пакистану була непростою, як морально, так і фізично. Він зазначає, що були виснажливі гірські дороги, безсонні ночі, складні домовленості про зйомки, екстрим, але не було жодного дня, щоб йому стало нудно.



Комаров каже, що експедиція до Пакистану була складною / Фото: @komarovmir / Instagram

Я реалізував неоціненний для мандрівника шанс – стати першим іноземцем, який ступив ногою в місцях, що мають колосальний туристичний потенціал. Я зустрів багато добра і позитиву. Це буде один з найбільш захопливих сезонів, – зауважує Дмитро.



Ведучий тревел-шоу "Світ навиворіт" у Пакистані / Фото: @komarovmir / Instagram

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Дмитро Комаров у новій експедиції, яка вийде в ефір 13 лютого, потрапить в унікальні місця, багаті культурою та історією, покаже неймовірні чудеса природи, познайомить з рідкісними звичаями місцевих народностей. Та як завжди, випробує на собі різні професії й не раз ризикне своїм життям, щоб показати найексклюзивніші матеріали.