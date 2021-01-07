Известный путешественник Дмитрий Комаров в тревел-шоу "Мир наизнанку" исследует самые отдаленные уголки планеты и тамошнюю жизнь. В новом сезоне программы ведущий отправился в Пакистан – одну из самых опасных стран мира.

О том, что он изучал консервативную мусульманскую страну и законы жизни в ней, Дмитрий написал в своем Instagram.

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По его словам, Пакистан по-настоящему удивит украинских зрителей – это абсолютно эксклюзивный материал, а многие сюжеты вообще будут показаны впервые в истории не только украинского, но и мирового телевидения. Пакистан – как другая планета, государство, что не похоже ни на одно из тех, где раньше бывала команда тревел-шоу.



Пакистан / Фото: @komarovmir / Instagram

Пакистан – страна, о которой большинство людей много слышали, но мало знают. У многих она ассоциируется с опасностями. Но не может такого быть, чтобы в стране был только негатив, как говорят в новостях? Мы разберемся, что из стереотипов – правда, а что – ложь. И самое главное – покажем настоящую жизнь простых людей в стране, которую СМИ называют одной из самых опасных в мире, – пишет ведущий.



Дмитрий Комаров рассказал об экспедиции в Пакистан / Фото: @komarovmir / Instagram



Ведущий исследует жизнь в Пакистане / Фото: @komarovmir / Instagram

Путешественник признался, что экспедиция в Пакистан была непростой, как морально, так и физически. Он отмечает, что были изнурительные горные дороги, бессонные ночи, сложные договоренности о съемках, экстрим, но не было ни одного дня, чтобы ему стало скучно.



Комаров говорит, что экспедиция в Пакистан была сложной / Фото: @komarovmir / Instagram

Я реализовал бесценный для путешественника шанс – стать первым иностранцем, который ступил ногой в местах, имеющих колоссальный туристический потенциал. Я встретил много добра и позитива. Это будет один из самых увлекательных сезонов, – говорит Дмитрий.



Ведущий тревел-шоу "Мир наизнанку" в Пакистане / Фото: @komarovmir / Instagram

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Дмитрий Комаров в новой экспедиции, которая выйдет в эфир 13 февраля, попадет в уникальные места, богатые культурой и историей, покажет невероятные чудеса природы, познакомит с редкими обычаями местных народностей. И, как всегда, испытает на себе разные профессии и не раз рискнет своей жизнью, чтобы показать самые эксклюзивные материалы.