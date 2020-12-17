Путешественник и телеведущий Дмитрий Комаров снова отправился в путешествие и снимает новые выпуски программы "Мир наизнанку".

Его жене Александре постоянно задают вопросы о работе мужа. Все считают, что у него сложная ситуация из-за пандемии коронавируса и он сидит без работы, поделился Дмитрий в Instagram.

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Однако путешественник уже 5 месяцев находится в других странах и снимает новый сезон популярной программы.

Дорога, чемоданы, перелеты, переезды, холод, жара, горы, пустыни, шорты, пуховики. Все меняется и мелькает,

– поделился ведущий.

Дома он не был почти 3 месяца и не знает, когда будет следующий раз. Дмитрий признался, что путешествовать стало труднее из-за коронавирус. Теперь всегда в его рюкзаке есть маски и антисептик.

"Когда занимаешься любимым делом – препятствий нет, а даже если есть – находишь способы их обойти или перепрыгнуть", – подытожил Комаров.