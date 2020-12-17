Мандрівник та телеведучий Дмитро Комаров знову відправився у подорож та знімає нові випуски програми "Світ навиворіт".

Його дружині Олександрі постійно ставлять питання щодо роботи чоловіка. Всі вважають , що у нього складна ситуація через пандемію коронавіруса і він сидить, без роботи, поділився Дмитро в Instagram.

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Проте мандрівник вже 5 місяців знаходиться в інших країнах та знімає новий сезон популярної програми.

Дорога, валізи, перельоти, переїзди, холод, спека, гори, пустелі, шорти, пуховики. Все змінюється і миготить,

– поділився ведучий.

Вдома він не був майже 3 місяці та не знає, коли буде наступного разу. Дмитро зізнався, що подорожувати стало важче через коронавірус. Тепер завжди у його рюкзаку є маски та антисептик.

"Коли займаєшся улюбленою справою – перешкод немає, а навіть якщо є – знаходиш способи їх обійти або перестрибнути", – підсумував Комаров.