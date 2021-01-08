COVID-19 изменил привычные планы украинских звезд и их поездки на фешенебельные курорты. Для зимнего отдыха знаменитости выбирают разные направления, но самые популярные все же – Египет и украинские Карпаты.

Где проводят новогодние каникулы селебрити украинского шоу бизнеса, рассказали в сюжете ТСН.

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Где проводят новогодние каникулы украинские звезды

Надя Дорофеева

Певица с мужем Владимиром Дантесом для своего зимнего отдыха выбрали остров Бали. Своими впечатлениями парочка активно делится в соцсети. Ежедневно там появляются новые фотографии Дорофеевой в купальнике и живописные пейзажи острова.

Дзидзьо

Певец рождественские праздники решил провести в родных Бортниках, на Львовщине. Там родительский дом, где соберется вся семья. Кроме мамы Михаила Фомы, которая много лет живет в Португалии. Дзидзьо замечает, если бы не локдаун, поехал бы на праздники к ней.

Португалия сейчас закрыта, к маме бы поехать, или пригласить маму сюда, чтобы мы все в семейном доме отпраздновали Святой ужин, Рождество. Я у нее не был, – говорит певец.

Ольга Сумская

Традиционно, актриса с мужем Виталием Борисюком и дочерью Аней свой ежегодный зимний отдых проводит в Карпатах. В Instagram Сумская охотно делится с подписчиками видео и фотографиями.

Сергей Танчинец

Лидер группы "Без ограничений" рассказал, что давно уже мечтал об отдыхе с семьей у моря. Но на пути были концерты и участие в проектах "Танцы со звездами". Говорит, что свободное время появился только сейчас, поэтому вместе с семьей планирует отправиться в Египет на курорт "Марс-Алам".

Екатерина Кухар

Прима рассказала, что ее муж – Александр Стоянов, запланировал для всей семьи отдых в теплых странах. Впрочем, через коронавирус эти планы пришлось изменить. Вместо моря, решили показать детям Львов, а потом отдохнуть в Карпатах.

Возможно мы поедем с ними во Львов, потому что они у нас никогда там не были. Наши друзья пригласили в свой дом в Карпатах, возможно мы и поедем. Если будет тотальный локдаун поедем кататься на коньках и лепить снеговика, – рассказывает балерина.

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Дмитрий Монатик

Украинский мультиартист MONATIK с женой и сыновьями для новогоднего отпуска выбрали теплые Мальдивы. На страницах в Instagram и Дмитрий, и Ирина показали, как проходят их каникулы.