Зима – чарівна пора року, яка у багатьох людей асоціюється з казковою феєрією новорічних й різдвяних свят. Особливо полюбляють її діти, адже взимку можна зліпити сніговика, пограти в сніжки, вдосталь покататися на санях, лижах та ковзанах.

Travel24 за підтримки SKODA KODIAQ підготував для вас добірку місць України, де можна весело провести час з дітлахами.

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Куди поїхати з дітьми, щоб отримати максимум вражень

Dream Park "Покатушки на плюшках"

Неподалік питного озера за санаторієм "Карпати" у Трускавці розташований розважальний парк, де можна покататися на сноутюбах. Зважаючи, що снігу тут недостатньо, на штучно створеній гірці його розпорошують спеціальні снігові гармати, тож спуститися з гори на тюбі можна за будь-якої погоди. Розвага доступна як для дітей, так і для дорослих.



"Покатушки на плюшках" / lviv1256

Вартість : один спуск на тюбі коштує 30 гривень (низький сезон) і 50 гривень (високий сезон). Оренда "плюшки" на годину обійдеться у 150 гривень або ж 200 гривень (залежно від сезону). Дві години – 200/250 гривень. Зазначимо, що низьким сезоном вважаються будні до 25 грудня та після 20 січня, а високим – з 25 грудня до 20 січня.

Протасів Яр

Гірськолижний комплекс, який розташований в центрі Києва неподалік станції метро Олімпійська. У ньому є дві траси для лижників і сноубордистів. Вони широкі й досить довгі. Перша, полога траса довжиною 500 метрів з перепадом висот 70 метрів призначена для початківців лижників. На трасі функціонує бугельний підйомник. Друга траса має більш крутий спуск для досвідчених лижників і сноубордистів. Її довжина – 300 метрів. Діє двомісний бугельний підйомник.



Гірськолижний комплекс Протасів Яр / zametkin.kiev.ua

Вартість: дорослий комплект гірськолижного інвентаря (лижі, палиці, черевики, кріплення) – 250 гривень; дитячий комплект гірськолижного інвентаря (лижі, палиці, черевики, кріплення) – 200 гривень.

Гвоздів

Гірськолижний комплекс, який є гідним конкурентом Протасовому Яру. На території "Гвоздова" розташовані 3 траси: 2 з них призначені для професіоналів, 1 – для дітей і новачків. Довжина трас – 220, 200 і 50 метрів. Перепад висоти: 40 і 35 метрів відповідно. Також тут є спеціальна зона для сноубордистів, невелика гірка для дітей, окрема площа для катання на санках, трамплін для трюків та ковзанка.



Гірськолижний комплекс "Гвоздів" / otdih.info

Вартість: дорослий комплект лижного спорядження на цілий день – 350 гривень, а дитячий – 300.

Катання на ковзанах

Майже у кожному місті України споруджена ковзанка просто неба. Найбільший вибір відкритих ковзанок у Києві: біля Офісу президента, в Roshen Winter Village, Osocor Winter Residence, на ВДНГ, біля Палацу Україна та на Контрактовій площі.



Osocor Winter Residence / osocor.com.ua

Вартість: від 130 до 500 гривень. Ковзанка біля Офісу Президента має електронну чергу та безкоштовна для всіх, хто з власними ковзанами.

Буковель

У курорту Буковель чимало зимових розваг:

Санна траса

Уперше в Україні на території "Буковелю" створено санну трасу. На вас чекає близько трьох кілометрів нової освітленої траси для захопливих віражів та неймовірних вражень. Санки входять у вартість абонемента, використання власних санок заборонено.

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Bike Zip

Це можливість покататися на велосипеді по канатній дорозі, протягненій через озеро Молодості та насолодитися панорамним виглядом Карпат. Загальна довжина одного проїзду 560 метрів.



Bike Zip / bukovel.com

Сноупарк

Поряд із традиційним катанням на території туристичного комплексу "Буковель" обладнана спеціальна територія з різноманітними фігурами для катання – сноупарк.

ICE LAND

Унікальний і єдиний в Україні комплекс побудований зі снігу та льоду. Містить: Ice Bar, Ice Hotel та надзвичайні сніжні й льодяні фотозони. Температура всередині коливається від –2 до –5°C.

Родельбан "Speed Fun"

Це нова всепогодна санна траса. Атракціон надає можливість самостійно керувати швидкістю санчат, які несуть вниз по схилу одного або двох пасажирів. Загальна довжина траси атракціону 1500 метрів. Санчата мають гальмівну систему, яка гарантує дотримання точно заданої швидкості та дистанції.



Родельбан "Speed Fun" / bukovel.com

Парк розваг "УРУРУ"

Розташований на території відпочинкового комплексу "Бухта Вікінгів" поблизу Львова. Тут відкрили два нових атракціони – тюбінг та башту для спуску на килимках. Для екстремалів розрахована 100-метрова гірка для тюбінгу з поворотами. А для тих, хто менш екстремальний, тут є сімейна 70-метрова траса, де одночасно може спускатися по кілька людей. Також новим атракціоном є башта з трьома спусками на висоті: 7 метрів, 10 метрів та 12 метрів.

Вартість : 150 гривень для всіх, хто вище 90 сантиметрів, а нижчі – безкоштовно. Вхід в парк – одноразовий. Вхід на територію бази "Бухта Вікінгів" платний – 40 гривень з людини у будні та 50 гривень у вихідні. Для дітей до 10 років – безкоштовно.



Парк розваг "УРУРУ" / lviv.1256.com

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Чим дістатися?

Найкращим варіантом буде SKODA KODIAQ, у якій ви з легкістю зможете вмістити 7 осіб. Ця модель має систему допомоги при маневруванні – Manouevre Assist, вона дозволить вам уникнути небезпечних ситуацій при здійсненні паркування заднім ходом. Не менш важливим в зимовій подорожі є те, що модель обладнана повністю світлодіодними фарами. Також є Auto Light Assist – система автоматичного управління світлом (керує включенням та вимиканням дальнього світла).



SKODA KODIAQ / skoda-auto.ua

Детальніше про авто SKODA KODIAQ дивіться у тест-драйві:

Веселої мандрівки!