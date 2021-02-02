Перший місяць 2021 року закінчився, а це означає, що вже пора планувати подорожі на лютий. На перший погляд, може здатися, що після насиченого січня другий місяць зими буде нудним. Але це не так, вартує лише сісти за кермо та обрати напрямок.

Джерело: 24 канал

Travel24 за підтримки SKODA KODIAQ пропонує вам добірку, в якій розповість, куди вирушити автомобілем на відпочинок в лютому.

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Кататися на лижах та сноуборді

Звісно, що у найсніжніший місяць зими варто їхати на Івано-Франківщину. Ціни вже набагато нижчі, ніж у період різдвяних свят. Серед тутешніх гірськолижних курортів варто звернути увагу на Буковель, Яблуницю та Яремче. Багато снігу, чистого повітря, цікавих пам'яток та гостинних садиб будуть до вподоби кожному.



Відпочинок в Буковелі у лютому / wellland.com.ua

На фестиваль "Ужгородська палачінта"

Традиційно цей фестиваль відбувається 8 – 10 лютого. Знаменита "палачінта" на місцевій говірці означає млинець. На гастрофестивалі їх випікають величезну кількість. Їх смак доповнюють за допомогою солодких і солоних начинок. Крім розмаїття їжі, на учасників події чекають розваги.



Фестиваль "Ужгородська палачінта" / Фото: фейсбук Ужгородська Палачінта

Поганяти на льодомобілях

Вартість: 45-хвилинний сеанс обійдеться у 85 – 110 гривень

Льодова арена "Айс Холл" розташована в ТРЦ "Дафі" у Харкові. Мабуть, єдине місце в Україні, де можна покататися на льодомобілях. Це веселий атракціон, що дає можливість влаштувати перегони на льоду і зіграти в льодобол. На вибір тут пропонують 4 двомісних льодомобілі та 6 одномісних машин.



Льодова арена "Айс Холл" у Харкові / amazing-ukraine.com

За романтикою в замок Сент-Міклош

Замок, що розташований в Чинадієво на Закарпатті, оповитий легендами про велике кохання прекрасної княгині Ілони Зріні, особливо притягує до себе закохані пари. Тут грають весілля і проводять лицарські весільні церемонії, водять таємничими тунелями у світлі справжніх смолоскипів і зізнаються в коханні.



Замок Сент-Міклош / trip-impressions.com

В океанаріум на дно морського життя

Вартість: дорослий – 140 гривень, дитячий квиток – 90 гривень

В океанаріумі, що розташований в ТЦ "Дитячий Світ" у Києві, здаватиметься, що ви опинилися під товщею солоної води, але не хвилюйтеся, вам не доведеться одягати маску для плавання. Тут ви зможете спокійно розглядати неймовірних мешканців океану. У столичному океанаріумі "Морська казка" живуть барвисті коралові ліси, кумедні скати й мурени, неквапливі черепахи та зубасті акули. Це місце точно вразить як малечу, так і дорослих.



Океанаріум "Морська казка" / mydim.ua

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Чим дістатися?

Найкращим варіантом буде SKODA KODIAQ, у якій ви з легкістю зможете вмістити 7 осіб. Ця модель має систему допомоги при маневруванні – Manouevre Assist, вона дозволить вам уникнути небезпечних ситуацій при здійсненні паркування заднім ходом. Не менш важливим в зимовій подорожі є те, що модель обладнана повністю світлодіодними фарами. Також є Auto Light Assist – система автоматичного управління світлом (керує включенням та вимиканням дальнього світла).



SKODA KODIAQ / skoda-auto.ua

Детальніше про авто SKODA KODIAQ дивіться у тест-драйві:

Приємної мандрівки!