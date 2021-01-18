Щоб від веселих зимових свят у пам'яті залишилися не лише застілля, варто відвідати якомога більше цікавих куточків України разом з друзями. Їхнє розмаїття дозволяє туристам обрати зимовий відпочинок на свій смак: оздоровчий, активний, або романтичний.

Travel24 за підтримки SKODA KODIAQ зібрало декілька ідей, куди можна поїхати, щоб січень 2021 року став незабутнім.

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Куди поїхати з друзями взимку

Драгобрат та околиці

Це високогірний курорт біля підніжжя гори Стог. Він – справжня Мекка прихильників зимових видів спорту з усієї України, адже сезон тут триває аж до травня. В центрі курорту ціни вищі, втім, в селищах неподалік можна знайти розваги за менші гроші.

Буковель

Цей найвідоміший та найбільш розрекламований курорт розбудували неподалік села Поляниця в Івано-Франківській області. Його 60 трас загалом складають 68 кілометрів. Вони мають різні ступені складності й призначені як для новачків, так і для профі. Тут працює школа та організовано безліч розваг як для сімейного відпочинку, так і з друзями. Та ціни тут як на європейських курортах.



Зимовий відпочинок в Буковелі / wellland.com.ua

Лазещина

Знаходиться найближче до Говерли та гори Петрос з-поміж інших сіл. Дістатись сюди можна не лише автобусом чи автомобілем, але й поїздом. Тут можна пройтись будь-яким туристичним маршрутом до Чорногірського масиву, піднятись на Петрос чи Говерлу. Або ж кататися на лижах на Драгобраті або в Лазещині, де є власна траса на 500 метрів.

Ворохта

За часів австрійської імперії була досить популярним курортом. Лежить на висоті 850 метрів над рівнем моря, тому приготуйтеся звикати до низького тиску. Найближчі гори – Піп Іван, Говерла, Кукул. На кожну з них можна підійнятися. Також тут можна спуститися на зіп-лайні.



Зимовий відпочинок у Ворохті / guide.karpaty.ua

Славське

Досить відомий гірськолижний курорт серед молоді. Сюди найкраще їхати веселими компаніями Селище знаходиться на висоті 590 метрів над рівнем моря. Поряд – придатні для катання вершини Тростян та Довбушанка. На горах розбудовані об'єкти інфраструктури: можна скуштувати місцеві страви, випити гарячого вина чи чаю на гірських травах. Також тут можна кататися на лижах та сноуборді, подорожувати квадроциклами й снігоходами, або ж пройти облаштованим пішохідним маршрутом на гору Високий Верх.

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Чим дістатися?

Найкращим варіантом для подорожі з друзями буде SKODA KODIAQ, адже у ній з легкістю вміститься 7 осіб. Кожен з пасажирів зможе брати все, що завгодно, адже об'єм багажного відділення вважається найбільшим у своєму класі, він досягає 720 літрів (2065 літрів при складених сидіннях). Крім того, ця модель оснащена системою Area View – система кругового огляду. За допомогою ширококутних камер, що знаходяться спереду і ззаду, а також в корпусах бічних дзеркал, система виводить на дисплей зображення околиці навколо вашого авто під різними кутами. Тому ви завжди знатимете, що відбувається поруч з машиною.



SKODA KODIAQ / skoda-auto.ua

Детальніше про авто SKODA KODIAQ дивіться у тест-драйві:

Приємної мандрівки!