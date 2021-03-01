Горы – это место, где чувствуешь себя свободным. Поэтому сегодня речь пойдет о наших родных украинских Карпатах, а точнее о Буковинских Карпатах, расположенных в Черновицкой области.

К сожалению, они пока остаются в стороне популярных мест для горного отдыха. Хотя опытные путешественники хорошо знают об их невероятном потенциале. Именно желание еще раз увидеть воочию всю природную красоту этого края и показать ее зрителям стало одной из причин, почему мы выбрали Черновицкую область первой для посещения в рамках нашего проекта. Поверьте, мы точно не прогадали.

Читайте также Неподвластный времени: что скрывают руины Таракановского форта

Перевал Шурдин

Нашу первую точку можно назвать промежуточной, ведь перевал Шурдин является частью автодороги Берегомет – Селятино, которую проложили еще во времена Австро-Венгерской империи. До перевала около двух часов езды от Черновцов, и дорожное покрытие на этом участке довольно неплохое, асфальтированное. Приключения начнутся позже. Ведь перед въездом на перевал установлено дорожный знак, указывающий, что впереди водителей ждет опасный участок дороги длиной 22 километра.



Начало подъема на перевал Шурдин / Фото: Роман Сенишин

Первое впечатление – ох, сейчас будет весело! Но ничего страшного в подъеме на перевал и спуске с него нет. "Шевроле Авео" в этом убедилось, поэтому на легковой машине в хорошую погоду можно смело ехать.

Что известно о перевале Шурдин

Он самый высокогорный автомобильный перевал в Украине. Его высота – 1 173 метра, и проходит он через хребет Ракова. Во время Первой мировой войны в этой местности происходили кровопролитные бои между русскими и австро-венгерскими войсками, в которых с обеих сторон участвовали украинцы. Сейчас на перевале можно увидеть часовню Архистратига Михаила, построенную на братской могиле погибших воинов.



На перевале Шурдин / Фото: Роман Сенышин

Раньше дорога через перевал Шурдин была единственным путем, который соединял отдаленные села Буковинской Гуцульщины с цивилизацией. Похожую функцию старая Шурдинская дорога выполняла и в XXI веке, после страшных наводнений на Путильщине, что разрушили главные пути сообщения. В наше время перевал открыт для проезда автомобилей весной, летом и осенью, поскольку значительное количество снега и гололедица зимой способствуют возникновению аварийных ситуаций.



По дороге к перевалу Шурдин / Фото: Роман Сенышин

Кстати, интересный факт: участок дороги, что проходит через перевал Шурдин, входит в раллийную трассу, благодаря большому количеству крутых поворотов. Именно здесь неоднократно проводились украинские и европейские соревнования по авторалли, поэтому мы решили, что надо будет как-то посетить такие серьезные события. Конечно же, в качестве зрителей, а не пилотов грозного "Шевроле Авео".

На перевале мы сделали кратковременную остановку и позволили себе насладиться карпатскими пейзажами.



Живописные пейзажи Буковинских Карпат / Фото: Роман Сенышин

Здесь много оборудованных мест, где можно немного отдохнуть, приготовить еду и даже набрать воды. Идеальный вариант, когда в запасе достаточно времени. К сожалению, у нас его много не было, поэтому отправились дальше. Но точно рекомендуем использовать перевал Шурдин как промежуточный пункт при поездке от Черновцов до Буковинских Карпат.

Подробнее о перевале Шурдин смотрите в видео:

Продолжение следует...