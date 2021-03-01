Гори – це місце, де почуваєш себе вільним. Тому сьогодні мова йтиме про наші рідні українські Карпати, а точніше про Буковинські Карпати, розташовані в Чернівецькій області.

На жаль, вони поки залишаються осторонь популярніших місць для гірського відпочинку. Хоча досвідчені мандрівники добре знають про їхній неймовірний потенціал. Саме бажання вкотре побачити на власні очі всю природну красу цього краю та показати її глядачам стало однією з причин, чому ми обрали Чернівецьку область першою для відвідин у рамках нашого проєкту. Повірте, ми точно не прогадали.

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Перевал Шурдин

Нашу першу точку можна назвати проміжною, адже перевал Шурдин є частиною автодороги Берегомет – Селятин, яку проклали ще за часів Австро-Угорської імперії. До перевалу близько двох годин їзди від Чернівців, і дорожнє покриття на цій ділянці досить непогане, асфальтоване. Пригоди почнуться згодом. Адже перед в'їздом на перевал встановлено дорожній знак, який вказує, що попереду водіїв чекає небезпечна ділянка дороги довжиною 22 кілометри.



Початок підйому на перевал Шурдин / Фото Романа Сенишина

Перше враження – ох, зараз буде весело! Але нічого страшного у підйомі на перевал та спуску з нього немає. "Шевроле Авео" в цьому переконалося, тому на легковій машині в хорошу погоду можна сміливо їхати.

Що відомо про перевал Шурдин

Він є найвисокогірнішим автомобільним перевалом в Україні. Його висота – 1 173 метри, і проходить він через хребет Ракова. Під час Першої світової війни в цій місцевості відбувалися кровопролитні бої між російськими та австро-угорськими військами, в яких з обох сторін брали участь українці. Зараз на перевалі можна побачити каплицю Архистратига Михаїла, споруджену на братській могилі загиблих вояків.



На перевалі Шурдин / Фото Романа Сенишина

Давніше дорога через перевал Шурдин була єдиним шляхом, який з'єднував віддалені села Буковинської Гуцульщини з цивілізацією. Схожу функцію стара Шурдинська дорога виконувала і в XXI столітті, після страшних повеней на Путильщині, що зруйнували головні шляхи сполучення. У наш час перевал відкритий для проїзду автомобілів весною, влітку та восени, оскільки значна кількість снігу та ожеледиця взимку сприяють виникненню аварійних ситуацій.



Дорогою до перевалу Шурдин / Фото Романа Сенишина

До речі, цікавий факт: ділянка дороги, яка пролягає через перевал Шурдин, входить до ралійної траси, завдяки великій кількості крутих поворотів. Саме тут неодноразово проводилися українські та європейські змагання з авторалі, тому ми вирішили, що треба буде якось відвідати такі серйозні події. Звісно ж, у ролі глядачів, а не пілотів грізного "Шевроле Авео".

На перевалі ми зробили короткотривалу зупинку та дозволили собі насолодитися карпатськими краєвидами.



Мальовничі пейзажі Буковинських Карпат / Фото Романа Сенишина

Тут є багато облаштованих місць, де можна трохи перепочити, приготувати їжу та навіть набрати води. Ідеальний варіант, коли в запасі є достатньо часу. На жаль, в нас його багато не було, тому вирушили далі. Але точно рекомендуємо використовувати перевал Шурдин як проміжний пункт при поїздці від Чернівців до Буковинських Карпат.

Детальніше про перевал Шурдин дивіться у відео:

Далі буде...