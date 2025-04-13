Путешествия в Карпаты – это всегда буря эмоций и впечатлений: от живописной природы до уникальных традиций и кухни. Какие места в Карпатах следует посетить еще в апреле – рассказывает 24 Канал.
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Увидеть цветение крокусов
Март и апрель – это два месяца, во время которых можно увидеть уникальное цветение крокусов.
Лучшие места для любования крокусами – это Черногора, Поп Иван, Свидовец, а также гора Кукул. Учитывая арктический циклон, который накрыл Украину и горы, лучшим вариантом, чтобы увидеть крокусы, является гора Кукул.
Именно на Кукуле долины превращаются в фиолетовые ковры. Кроме того, это достаточно легкий маршрут для начинающих.
Крокусы / Фото из фейсбука Аллы Шульги
Мост в Яремче и виадук в Ворохте
Множество туристов зимой выбирают для отдыха горнолыжный отдых и отправляют в Буковель. По дороге в Буковель, если ехать на авто, можно увидеть фантастический виадук в Ворохте.
Это железнодорожный каменный арочный мост через реку Прут на Ивано-Франковщине. Сегодня мост является своеобразным музеем под открытым небом, местом для сказочных фотосессий и смотровой площадкой, откуда открывается невероятный вид.
Виадук в Ворохте / Фото Тарас Гипп
Яремче привлекает туристов своими ландшафтами, целебными источниками, культурой и тому подобное. В начале прошлого века в городе построили железнодорожный мост через реку Прут.
Особенностью сооружения стала длина пролета в 65 метров, что на момент строительства моста не было присуще в странах Европы. Теперь этот мост еще и отличная локация для красивых фотографий.
Мост через прут в городе Яремче / Фото с сайта Karpaty
Качели в Микуличине
В горах возле села Микуличин есть огромные качели, высота которых равняется с сосной. Поставили качели местные с фантастическим видом на горы. Вход на качели свободный и бесплатный.
Качели в Микуличине / Фото Сергей Бондарец
Геолокация качели уже есть на картах: просто ищете в Google "Большие карпатские качели Микуличин".
Качели на карте
Колесо обозрения в Буковеле
Высокий зимний сезон в Буковеле уже закончился, однако туристы продолжают приезжать туда ради комфортного отдыха.
Именно в Буковеле расположено самое высокое колесо обозрения в Украине. Виды с колеса обозрения не останутся равнодушным никого. Кроме того, красивые фото можно сделать возле самого колеса.
Колесо обозрения в Буковеле / Фото с сайта bukovel