Мандрівки в Карпати – це завжди буря емоцій та вражень: від мальовничої природи до унікальних традицій і кухні. Які місця в Карпатах слід відвідати ще у квітні – розповідає 24 Канал.

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Побачити цвітіння крокусів

Березень та квітень – це два місяці, під час яких можна побачити унікальне цвітіння крокусів.

Найкращі місця для милування крокусами – це Чорногора, Піп Іван, Свидовець, а також гора Кукул. Зважаючи на арктичний циклон, який накрив Україну та гори, найкращим варіантом, щоб побачити крокуси, є гора Кукул.

Саме на Кукулі полонини перетворюються на фіолетові килими. Крім того, це досить легкий маршрут для початківців.



Крокуси / Фото з фейсбуку Алли Шульги

Міст в Яремче та віадук у Ворохті

Безліч туристів взимку вибирають для відпочинку гірськолижний відпочинок та відправляють у Буковель. Дорогою в Буковель, якщо їхати на авто, можна побачити фантастичний віадук у Ворохті.

Це залізничний кам'яний арковий міст через річку Прут на Івано-Франківщині. Сьогодні міст є своєрідним музеєм просто неба, місцем для казкових фотосесій та оглядовим майданчиком, звідки відкривається неймовірний краєвид.



Віадук у Ворохті / Фото Тарас Гіпп

Яремче приваблює туристів своїми ландшафтами, цілющими джерелами, культурою тощо. На початку минулого століття в місті збудували залізничний міст через річку Прут.

Особливістю споруди стала довжина прольоту в 65 метрів, що на момент будівництва моста не було притаманно в країнах Європи. Тепер цей міст ще й відмінна локація для красивих фотографій.



Міст через прут в місті Яремче / Фото із сайту Karpaty

Гойдалка в Микуличині

У горах біля села Микуличин є величезна гойдалка, висота якої рівняється з сосною. Поставили гойдалку місцеві з фантастичним краєвидом на гори. Вхід на гойдалку вільний і безкоштовний.



Гойдалка в Микуличині / Фото Сергій Бондарець

Геолокація гойдалки вже є на картах: просто шукаєте в Google "Велика карпатська гойдалка Микуличин".

Гойдалка на карті

Колесо огляду в Буковелі

Високий зимовий сезон у Буковелі вже закінчився, однак туристи продовжують приїжджати туди заради комфортного відпочинку.

Саме в Буковелі розташоване найвище колесо огляду в Україні. Краєвиди з оглядового колеса не залишаться байдужим нікого. Крім того, красиві фото можна зробити біля самого колеса.



Оглядове колесо в Буковелі / Фото із сайту bukovel