Весна – это не только время пробуждения природы, но и едва ли не самая активная пора года среди путешественников. Стоит собраться всей семьей и посетить те локации Украины, где будет интересно как родителям, так и детям.

Travel24 при поддержке SKODA KODIAQ предлагает вам варианты совместного отдыха.

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Куда поехать с детьми в марте

Оленья ферма, с. Иза в Закарпатской области

Одно из самых популярных мест Закарпатья – единственная в Украине ферма пятнистых северных оленей, которая была создана еще в 1987 году. Олени были доставлены сюда вертолетами для их дальнейшего разведения, ранее этот вид в Украине не жил.

После многочисленных просьб туристов оленей позволили кормить с рук. Животные здесь очень милые, добрые и смешные, совершенно не боятся контактировать с человеком. Поэтому если вы хотите почувствовать себя ближе к природе и порадовать вашего ребенка – обязательно посетите Оленью ферму.



Оленья ферма в Закарпатье / rakhiv.in

"Мастерская Карамели" во Львове

Посетив мастерскую, ваш ребенок не только полакомится вкусностями, но и сможет попробовать себя в роли кондитера, ведь здесь есть возможность принять участие в карамельном мастер-классе. Это подарит ему множество эмоций и возможностей проявить себя в создании собственного карамельного шедевра.



Мастерская карамели во Львове / caramel.lviv.ua

Банановая ферма в Киевской области

Чтобы попасть в тропики, необязательно выезжать за границу. Можно посетить так называемую Банановую Ферму. Здесь можно наблюдать, как растут и созревают экзотические плоды: кофе арабика, инжир, фейхоа, мандарины, ананасы, низкорослые бананы. Всего на банановой ферме более 50 сортов тропических растений. Также вы сможете приобрести саженец любого экзотического растения и получить к нему подробную инструкцию по уходу.



Экскурсия на банановую ферму под Киевом / zruchno.travel

Музей шоколада в Одессе

Украинцы привыкли, что за шоколадом нужно ехать во Львов, где он стал культом. Но есть еще Одесса. А в ней – Музей шоколада. Здесь много оригинальных скульптур, выполненных из какао-бобов. А если очень захочется львовских "пацьорок", не беда – в Южной Пальмире есть точно такая же шоколадная мастерская, как и во Львове. И к ней стоит , чтобы отдохнуть с ребенком.



Музей шоколада в Одессе / ua.igotoworld.com

Реабилитационный центр бурых медведей, НПП "Синевир" в Закарпатской области

Именно в марте медведи выходят из спячки, поэтому стоит отправиться в единственный в Украине, и даже во всей Европе, реабилитационный центр. Место для строительства Национального природного парка "Синевир" было выбрано неслучайно: территория парка площадью 12 гектаров полностью соответствует всем экологическим нормам и воспроизводит естественную среду обитания медведей.

Животные, которые сюда попадают – это жертвы жестокого обращения человека или стихийного бедствия. Здесь им обеспечивается качественное лечение, уход профессиональных ветеринаров, здоровый рацион и многое другое. Сегодня в парке обитает более 10 медведей.



Реабилитационный центр бурых медведей в Закарпатской области / uzhgorod.net.ua

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Чем добраться?

Лучшим вариантом будет SKODA KODIAQ, в которой вы с легкостью сможете вместить 7 человек. Эта модель имеет систему помощи при маневрировании – Manouevre Assist, она позволит вам избежать опасных ситуаций при осуществлении парковки задним ходом. Также она оборудована полностью светодиодными фарами и Auto Light Assist – системой автоматического управления светом (управляет включением и выключением дальнего света).



SKODA KODIAQ / skoda-auto.ua

Подробнее об авто SKODA KODIAQ смотрите в тест-драйве:

Удачной поездки!