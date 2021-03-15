Його вважають одним із найкрасивіших у Європі з епохи Ренесансу. Замок з усіх боків оточений парком і вирізняється цілісністю художнього задуму. На жаль, багато пам’яток звідси було вивезено до Санкт-Петербурга у радянські часи, і вони так і не повернулись додому.
Сьогодні замок належить до переліку пам'яток світу, які потребують реставрації. Але, мабуть, найцікавішим є те, що, згідно з розповідями місцевих жителів і відвідувачів, у підвалах живе привид жінки. До слова, саме цей замок виконував роль Версалю в радянському фільмі про трьох мушкетерів.
Де: село Синевирська Поляна, Закарпатська область
Звісно, що у такій добірці повинне бути це озеро. Величні зелені гори з білою шапкою поверх – так описують Синевир, який розташований на висоті майже 1 000 метрів над рівнем моря в оточенні вікових ялин і сосен.
Вода в джерелі настільки чиста, що навіть на найбільшій глибині можна побачити дно! А навколо – сосни, ялиці, буки… Недарма це місце називають "перлиною Карпат" та "морським оком Карпат".
Озеро Синевир / Фото: tamtour.com.ua
Цікаво Як в березні організувати вихідні з дітьми: варіанти спільного відпочинку Маріїнський палац
Де: вулиця Михайла Грушевського, Київ
Маріїнський палац, який проєктував Бартоломео Растреллі для Олексія Розумовського, фаворита та фактичного чоловіка імператриці Єлизавети, вражає відвідувачів як масштабними розмірами та особливою блакиттю фасаду, так і внутрішньою помпезністю залів. Зі здобуттям незалежності України Маріїнський палац у Києві став церемоніальною президентською резиденцією.
Маріїнський палац / Фото: uk.wikipedia.org Лемурійське озеро
Де: село Григорівка, Херсонська область
За цілющі властивості це озеро називають українським Мертвим морем. Тут так само можна полежати на воді не докладаючи до цього жодних зусиль. Це і не дивно, адже вміст солі в його воді становить приблизно 300 грамів на літр – стільки ж, скільки й в Мертвому морі, хоча деякі стверджують, що солоність нашого "моря" навіть вище.
Лемурійське озеро / Фото: camping.in.ua Чим дістатися?
Найзручніше добиратися власним авто. Потрібно обирати таке, що зможе подолати певні ділянки, які не в найкращому стані. Ідеальним варіантом буде
, адже ця модель провезе вас у будь-якому місці. Вона дозволить компактно скласти речі кожного з пасажирів, адже багажне відділення цього автомобіля вважається кращим у своєму класі (521 літр і 1630 зі складеними сидіннями). Також дозволить зекономити бюджет, бо середня витрата палива від 4,50 літрів на 100 кілометрів. А її особливою рисою є OFF ROAD – режим водіння, який перемикає всі допоміжні асистенти на позашляховий режим і вмикає повний привід. SKODA KAROQ
SKODA KAROQ / Фото: skoda-auto.ua
Детальніше про авто SKODA KAROQ дивіться у тест-драйві:
Приємної мандрівки!