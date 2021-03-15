Де: річка Мертвовід поблизу села Актового, Миколаївська область

Актовський каньйон ще називають "Каньйон Диявола" або "Малий Крим" через схожість із Великим Кримським каньйоном. Він є частиною Національного природного парку "Бузький Гард".

Висота скель досягає 40 – 50 метрів – це приблизно 20-поверховий будинок. Його аналогом є відомі американські каньйони. Окрім пейзажів, які захоплюють дух, тут можна побачити унікальні гірські тюльпани, які ростуть завдяки особливому клімату.



Актовський каньйон / Фото: ternograd.te.ua

Де: село Королівка, Тернопільська область

Оптимістична печера занесена в книгу рекордів Гіннеса як найдовша у світі гіпсова печера, найдовша печера Євразії та друга (після Флінт-Рідж-Мамонтової у США) за довжиною серед печер світу. Вона була відкрита в 1966 році й досі до кінця недосліджена.

Понад 240 кілометрів підземних ходів створюють величезний лабіринт. Температура повітря тут протягом року постійна – від +9,5 до +10,5 градусів. Тут є спелеомузей, галерея підземного ліплення та озерце в середині печери, а її освітлення додає магічного вигляду. Відвідування туристами можливе тільки у супроводі інструктора.



Оптимістична печера / Фото: amazing-ukraine.com

Парк Шенборна

Де: курорт "Воєводино", Закарпаття

Був відкритий в карпатських лісах у 2013 році. Крім рослин і кельтського саду з календарем друїдів в ньому є сім незвичайних ліхтарів, які символізують дні тижня і 12 мостів, що позначають знаки зодіаку.

У центрі парку розташоване красиве озеро Тур з невеликим острівцем, до якого курсує пліт. Територією можна покататися в кінних екіпажах, оскільки творці парку намагалися передати атмосферу Австро-Угорської імперії.



Парк Шенборна / Фото: ukraine-is.com

Підгорецький замок