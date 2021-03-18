20 марта весь мир будет отмечать День счастья. И в Украине невероятно мощный туристический потенциал. Здесь немало мест для перезагрузки и отдыха душой и телом.

Travel24 при поддержке SKODA KAMIQ предлагает вам подборку мест, которые сделают вас на капельку счастливее. Поверьте, это далеко не все!

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Туристические места Украины, которые стоит посетить для души

Поющие террасы

Этот интересный объект садово-парковой архитектуры расположен в селе Городне Харьковской области, и является уникальной достопримечательностью не только Украины, но и Европы. Певчими террасами называют фруктовый сад, который расположен в виде большого амфитеатра. Оказавшись здесь, вы услышите непревзойденную симфонию природы.

Уникальность Поющих террас в удивительных акустических свойствах. Человеческий шепот на одном краю террасы прекрасно слышится на расстоянии до 60 метров. Секрет музыкального чуда скрывается в кирпичных стенах, в которых встроены специальные трубы из различных материалов и различного размера.



Поющие террасы в Харькове / Фото: we.org.ua

Джуринский водопад

Это самый равнинный водопад Украины, его высота составляет 16 метров. Расположенный рядом с живописными руинами Червоноградского замка. У этого чуда природы ходит немало легенд. По одной из них, водопад создали турецкие воины. В 1620 году в попытках захватить замок турки пустили реку Джурин в другое русло, чтобы обезводить защитников крепости. На берегах водопада, кроме природных украшений, можно увидеть руины древней мельницы.



Джуринский водопад в селе Нырков / Фото: uk.wikivoyage.org

Олеский замок

Эту крепость в селе Олесько Львовской области возвели в XIV веке во времена литовского князя Любарта. Замок расположен на границе Галичины и Волыни, хороший век был опорой Руси и противостоял полякам, литовцам, венграм. Однако в конце XV века поляки получили его после длительной осады, и более чем 6 веков замок, как и вся Галичина, оказался под оккупацией.

Обидно, но Олеский замок не выдержал разрушительного землетрясения 1838, и очень долго стоял развалиной. Сейчас его частично отреставрировали, теперь там филиал Львовского национального музея.



Олеский замок в селе Олесько / Фото: anga.ua

Национальный историко-культурный заповедник "Качановка"

Этот замечательный заповедник расположился на берегах реки Смош, и является единственным в Украине дворцово-парковым комплексом, сохранившийся в полном объеме. Он был заложен в 1777 году. Парк расположен на двух ярусах. В нижней части расположен один из крупнейших пейзажных парков не только в Украине, но и в Европе. Он возник на основе естественного леса и насчитывает более 80 пород деревьев и кустарников. Немало туристов едут сюда, чтобы сделать фото на месте съемок телесериала "Крепостная".



Национальный историко-культурный заповедник "Качановка" / Фото: yilin.com.ua

Тоннель любви

Это одна из самых интересных и популярных достопримечательностей Украины. На самом деле тоннель является частью железнодорожного полотна, которым до сих пор курсируют поезда. Благодаря тому, что во время движения поезда обламывают маленькие веточки, тоннель имеет хорошую форму овала. Интересно, что несколько лет назад японский режиссер Акийоши Имазаки снял здесь полнометражный фильм, который может смотреть весь мир.



Тоннель любви в Клевани / Фото: myukraine.org.ua

Бакота

Это уникальное место, которое окрестили "Украинский Атлантидой". Сюда едут, чтобы перезагрузиться – отдохнуть телом и душой. Здесь теплый и мягкий микроклимат, что приравнивают к крымскому, а все из-за гористой местности, что прячет залив от ветра. Если едете с детьми, не беспокойтесь, что им нечем будет заняться, ведь у воды вы найдете кучу разнообразных развлечений для них.



Бакота в Хмельницком / Фото: vidviday.ua

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Чем добраться?

Идеальным вариантом будет SKODA KAMIQ, что оснащённая передовыми технологиями Sport Chassis Control – режим спортивного вождения. Эта модель на все случаи жизни. Она сочетает в себе преимущества кроссовера и внедорожника, хоть и предусмотрена для движения по городу, дороги в горах тоже выдержит. Расходы топлива составляют 4 литра на 100 километров. Разгон до ста километров в час двигатель KAMIQ набирает от 8,3 секунды. Конечно, как и в любой модели SKODA, безопасность здесь на высшем уровне: 9 подушек безопасности (Side Assist и Passenger Protection).



SKODA-KAMIQ / Фото: skoda-storyboard.com

Подробнее об авто SKODA KAMIQ смотрите в тест-драйве:

Приятного путешествия!