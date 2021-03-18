20 березня весь світ відзначатиме День щастя. І в України неймовірно потужний туристичний потенціал. Тут чимало місць для перезавантаження та відпочинку душею й тілом.

Travel24 за підтримки SKODA KAMIQ пропонує вам добірку місць, які зроблять вас на краплинку щасливішими. Повірте, це далеко не всі!

Читайте також Подорож до маяків: чим вони вразять у холодну пору року

Туристичні місця України, які варто відвідати для душі

Співочі тераси

Цей цікавий об'єкт садово-паркової архітектури розташований у селі Городнє Харківської області, та є унікальною пам'яткою не лише України, а і Європи. Співочими терасами називають фруктовий сад, який розміщений у вигляді великого амфітеатру. Опинившись тут, ви почуєте неперевершену симфонію природи.

Унікальність Співочих терас в дивовижних акустичних властивостях. Людський шепіт на одному краю тераси прекрасно чується на відстані до 60 метрів. Секрет музичного дива ховається у цегляних стінах, в яких вбудовано спеціальні труби з різних матеріалів та різного розміру.



Співочі тераси у Харкові / Фото: we.org.ua

Джуринський водоспад

Це найбільший рівнинний водоспад України, його висота становить 16 метрів. Розташований поруч з мальовничими руїнами Червоноградського замку. Біля цього дива природи ходить чимало легенд. За однією з них, водоспад створили турецькі воїни. У 1620 році у спробах захопити замок турки пустили річку Джурин в інше річище, щоб збезводнити захисників фортеці. На берегах водоспаду, крім природних прикрас, можна побачити руїни стародавнього млина.



Джуринський водоспад у селі Нирків / Фото: uk.wikivoyage.org

Олеський замок

Цю фортецю у селі Олесько Львівської області звели у XIV столітті за часів литовського князя Любарта. Замок розташований на межі Галичини й Волині, добре століття був опорою Русі та протистояв полякам, литовцям, угорцям. Однак наприкінці XV століття поляки здобули його після тривалої облоги, і на понад 6 століть замок, як і вся Галичина, опинився під окупацією.

Прикро, але Олеський замок не витримав нищівного землетрусу 1838 року, і дуже довго стояв руїною. Зараз його частково відреставрували, тепер там філія Львівського національного музею.



Олеський замок у селі Олесько / Фото: anga.ua

Національний історико-культурний заповідник "Качанівка"

Цей чудовий заповідник розташувався на берегах річки Смош, і є єдиним в Україні палацово-парковим комплексом, що зберігся в повному обсязі. Він був закладений в 1777 році. Парк розташований на двох ярусах. В нижній частині розташований один з найбільших пейзажних парків не тільки в Україні, але і в Європі. Він виник на основі природного лісу і нараховує понад 80 порід дерев і кущів. Не мало туристів їдуть сюди, щоб зробити фото на місці зйомок телесеріалу "Кріпосна".



Національний історико-культурний заповідник "Качанівка" / Фото: yilin.com.ua

Тунель кохання

Це одне з найцікавіших та найпопулярніших пам'яток України. Насправді тунель є частиною залізничного полотна, яким й досі курсують потяги. Завдяки тому, що під час руху потяги обламують маленькі гілочки, тунель має гарну форму овалу. Цікаво, що декілька років тому японський режисер Акійоші Імазакі зняв тут повнометражний фільм, який може дивитися увесь світ.



Тунель кохання у Клевані / Фото: myukraine.org.ua

Бакота

Це унікальне місце, яке охрестили "українською Атлантидою". Сюди їдуть, щоб перезавантажитися – відпочити тілом і душею. Тут теплий та м`який мікроклімат, що прирівнюють до кримського, а все через гористу місцевість, що ховає затоку від вітру. Якщо їдете із дітьми, не турбуйтесь, що їм не буде чим зайнятися, адже біля води ви знайдете купу різноманітних розваг для них.



Бакота на Хмельниччині / Фото: vidviday.ua

Цікаво Туристичні місця України, які має відвідати кожен: мальовнича добірка

Чим дістатися?

Ідеальним варіантом буде SKODA KAMIQ, яка оснащена передовими технологіями Sport Chassis Control – режим спортивного водіння. Ця модель на всі випадки життя. Вона поєднує в собі переваги кросовера і позашляховика, хоч й передбачена для руху містом, дороги в горах теж витримає. Витрати палива становлять 4 літри на 100 кілометрів. Розгін до ста кілометрів за годину двигун KAMIQ набирає від 8,3 секунди. Звісно, як і в будь-якій моделі SKODA, безпека тут на вищому рівні: 9 подушок безпеки (Side Assist і Passenger Protection).



SKODA-KAMIQ / Фото: skoda-storyboard.com

Детальніше про авто SKODA KAMIQ дивіться у тест-драйві:

Приємної мандрівки!