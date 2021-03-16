Подорож до маяків: чим вони вразять у холодну пору року
Пропонуємо вам оригінальну подорож у холодну пору року – до маяків. Вони зачаровують не лише влітку і вражають своєю величчю і спокоєм.
Джерело:О, Море
Журналісти видання поспілкувалися з фотографом і мандрівником Сергій Онишко про його поїздку.
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На узбережжі Південного Буга, біля Миколаєва, розташована система берегових сигнальних маяків, які мають давню історію та цікаві індивідуальні особливості.
Мене дуже захоплюють та надихають маяки. Це дивовижні та мовчазні споруди, які непомітно виконують свою роботу,
– сказав мандрівник.
Маршрут до маяків
Сергій розповів про варіант поїздки власним автомобілем: Одеса – Миколаїв – Сіверський маяк – Лупарівський – Хаблівський задній.
Час: 6-8 годин.
Бюджет поїздки: 600-750 гривень.
Сіверський маяк
Він розташований на кінці Сіверської коси у середмісті Миколаєва. Висота вежі близько 13 метрів, а червоний вогонь ліхтаря видно на відстані 16 миль – 26 кілометрів.
Підпорядковується "Держгідрографії" і з 2019 року він відкритий для екскурсій з травня по вересень. Туристи можуть зайти на подвір'я і піднятися на вежу. Коштує екскурсія 80 гривень за людину.
Поруч є пляж з невеликим сосновим ліском на схилах та невеличким кафе.
Лупарівський маяк
Потім мандрівник поїхав нижче за течією до Лупарівського маяка – це близько 25 кілометрів. Тут є гарна асфальтна дорога, яка виводить із міста і веде до балки перед селищем Лупареве.
Територія маяка обнесена парканом і підійти до близько не вдасться. Його не відкривають для сезонних екскурсій. Проте, якщо звернутися у миколаївську філію Держгідрографію, то можна отримати індивідуальний дозвіл. Ціна за екскурсію 80 гривень за людину.
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Подекуди є дірки в огороджувальній сітці, крізь них можна зробити гарні фото. Неподалік від маяка є продуктовий магазин, де можна перекусити.
Хаблівський задній маяк
Потім Сергій попрямував до Хаблівського заднього маяка. Відстань від селища Лупареве всього 7 кілометрів. Якщо погода суха, то можна скоротити шлях і поїхати по ґрунтовій дорозі через поле.
Маяк має дуже незвичне розташування – він стоїть в полі за кілька кілометрів від берега.
На мій погляд, цей маяк дуже незвичний за формою і по розташуванню. Сфотографувати його взимку – була однією з моїх цілей,
– розповів мандрівник.
Влітку тут замість бурхливих хвиль – море пшениці, замість чайок – журавлі, а замість сигнальних гудків – дзижчання бджіл
Працює в автоматичному режимі та не пристосований для відвідувань. Помилуватися можна із землі. Магазини й інфраструктура є у сусідньому Лупаеве або у Станіславі. Також можна відвідати Херсонські гори та Станіславський каньйон, які знаходяться поруч.
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