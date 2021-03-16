Пропонуємо вам оригінальну подорож у холодну пору року – до маяків. Вони зачаровують не лише влітку і вражають своєю величчю і спокоєм.

Журналісти видання поспілкувалися з фотографом і мандрівником Сергій Онишко про його поїздку.

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На узбережжі Південного Буга, біля Миколаєва, розташована система берегових сигнальних маяків, які мають давню історію та цікаві індивідуальні особливості.

Мене дуже захоплюють та надихають маяки. Це дивовижні та мовчазні споруди, які непомітно виконують свою роботу,

– сказав мандрівник.

Маршрут до маяків

Сергій розповів про варіант поїздки власним автомобілем: Одеса – Миколаїв – Сіверський маяк – Лупарівський – Хаблівський задній.

Час: 6-8 годин.

Бюджет поїздки: 600-750 гривень.

Сіверський маяк

Він розташований на кінці Сіверської коси у середмісті Миколаєва. Висота вежі близько 13 метрів, а червоний вогонь ліхтаря видно на відстані 16 миль – 26 кілометрів.

Підпорядковується "Держгідрографії" і з 2019 року він відкритий для екскурсій з травня по вересень. Туристи можуть зайти на подвір'я і піднятися на вежу. Коштує екскурсія 80 гривень за людину.

1866 року на косі була зведена дерев'яна вежа з сигнальним вогнем. Через 20 років вежу розібрали і збудували кам'яну башту трапецієподібної форми, яку реконструювали в 70-х роках минулого століття. З тих пір, маяк виглядає таким, яким ми бачимо його і зараз.

Поруч є пляж з невеликим сосновим ліском на схилах та невеличким кафе.

Лупарівський маяк

Потім мандрівник поїхав нижче за течією до Лупарівського маяка – це близько 25 кілометрів. Тут є гарна асфальтна дорога, яка виводить із міста і веде до балки перед селищем Лупареве.

Офіційна назва – Маяк Лупарівський передній. У відкритих джерелах про маяк мало інформації. На звичайних онлайн-картах він не позначається і коли розпускається зелень, то важко знайти до нього дорогу. Маяк побудували у 1906 році. Його висота 13 метрів, дальність видимості сигнального вогню 16 миль – це 26 кілометрів.

Територія маяка обнесена парканом і підійти до близько не вдасться. Його не відкривають для сезонних екскурсій. Проте, якщо звернутися у миколаївську філію Держгідрографію, то можна отримати індивідуальний дозвіл. Ціна за екскурсію 80 гривень за людину.

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Подекуди є дірки в огороджувальній сітці, крізь них можна зробити гарні фото. Неподалік від маяка є продуктовий магазин, де можна перекусити.

Хаблівський задній маяк

Потім Сергій попрямував до Хаблівського заднього маяка. Відстань від селища Лупареве всього 7 кілометрів. Якщо погода суха, то можна скоротити шлях і поїхати по ґрунтовій дорозі через поле.

Маяк має дуже незвичне розташування – він стоїть в полі за кілька кілометрів від берега.

На мій погляд, цей маяк дуже незвичний за формою і по розташуванню. Сфотографувати його взимку – була однією з моїх цілей,

– розповів мандрівник.

Влітку тут замість бурхливих хвиль – море пшениці, замість чайок – журавлі, а замість сигнальних гудків – дзижчання бджіл

Маяк стоїть в полі, бо це найвище місце навколо, висота над рівнем моря – 58 метрів. Звідси вогонь маяка видно на відстані 20 морських миль – це 32 кілометри. Перший маяк був збудований тут близько 1870 року, але він не зберігся. Під час Другої світової війни, він був знищений. В 1952 році маяк відбудували заново. Назва маяка походить від хутора Хаблівка і балки, яка йде від моря. Маяк називається заднім, але його вогонь бачать першим. У компанії з Хаблівськими середнім і переднім маяками, утворюється пряма лінія, якої повинні дотримуватися моряки, щоб безпечно увійти в фарватер Південного Бугу. Читайте також: Коса Обитічна: як добратися, на що подивитися та як розважатися

Працює в автоматичному режимі та не пристосований для відвідувань. Помилуватися можна із землі. Магазини й інфраструктура є у сусідньому Лупаеве або у Станіславі. Також можна відвідати Херсонські гори та Станіславський каньйон, які знаходяться поруч.