Коса Обитічна – ландшафтний заказник, що на 30 кілометрів вдається у води Азовського моря. Це чарівне місце, куди щороку їдуть тисячі українців. Як туди добратися, на що дивитися та які ціни – читайте у нашому матеріалі.

Що таке коса Обитічна

Обитічна коса або коса Обіточна площею 220 гектарів. Вона утворилась з піску та панцирів молюсків. Поверхня коси рівнинна, рівень не здіймається більше 2 метрів. На косі є дюни – насипи із піску.

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Ширина коси різна, десь вона всього 8 метрів, а найширша ділянка коси – 8 кілометрів.

Відвідувачів вражають довгі лагуни з піщаним пляжем, рідкісні птахи і неймовірно красиві олені. Сюди часто приїжджають художники за натхненням, а фотографи з висоти пташиного польоту створюють неймовірні кадри.

Тут водяться олені, єнотовидні собаки та кабани. Людям, які люблять спостерігати за птахами, треба їхати сюди, щоб помилуватись куликом, чаплями, клячками та великими бакланами.



Баклани на Обіточній косі \ Фото Ольга Кузьменко

Якщо вам пощастило побачити дику тварину – не лякайте її і не робіть різких рухів. Дикі кабани, як і собаки та олені – можуть бути небезпечні, якщо їх спровокувати.

Як доїхати

Довжина дороги 17 кілометрів і перед тим, як їхати радимо поспілкуватися з жителями Приморська – їх можна знайти у соцмережах. Буває, що деякі ділянки затопляє водою.

Також рекомендують добиратися автомобілем із повним приводом, адже коса досить капризна в плані доріг, тут їх фактично немає, тому прийдеться їхати бездоріжжям з піску.

В'їзд на територію платний:

100 гривень за автомобіль

80 гривень з людини за день перебування



Ціни в'їзду \ Фото О, Море

Розваги на косі

На косі нема великих хвиль, тому це хороше місце для занять із водних видів спорту. Правда орендувати тут нічого не можна, доведеться везти усе своє.

Також тут дозволена риболовля, але лише вудкою або спінінгом з одним гачком.

На косі є пришвартоване старе судно, яке створює кінематографічну атмосферу. Тут можна влаштувати незабутню фотосесію.

Інфраструктура на Обіточній косі

Це дике місце, без людей, тому з інфраструктури тут лише пляж і море. Є вказівники, які скерують вас на маяк і до рекреаційної зони.

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За словами туристів, на косі гарне мережеве покриття і є інтернет. Жити можна у двокілометровий рекреаційній зоні у наметах або ж у власному будиночку на колесах.

Також є кілька хатин, можна на місці домовитись про житло на косі, проте 5-зіркового комфорту тут нема. Зупинитись можна й у Приморську, тут є кілька варіантів житла, від маленьких будиночків за 400 гривень за добу і до готелів з комфортними умовами.